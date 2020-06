به گزارش پردیس‌گیم، ما در GOG یک هدیه ویژه برای تمام کسانی که نمی‌توانند منتظر اطلاعات بیشتر از بازی Cyberpunk 2077 باشند، یا افرادی که علاقه دارند خود را بیشتر در فضای بازی غرق کنند، داریم. سری به وبسایت GOG.com بزنید، بسته ویژه دیجیتالی Cyberpunk 2077 را به رايگان دریافت کنید، فقط عجله کنید چون این پیشنهاد فقط تا شنبه 14 تیرماه برقرار است.

این فرصت ویژه را برای بیشتر درگیر شدن در جهان جذاب Night City غنيمت شمارید. برای اولین بار، این بسته ویژه دیجیتالی، چیزی در حدود 4 گیگابایت فضا را از شما اشغال می‌کند و شامل اطلاعات و محتویات جالب از بازی به شدت مورد انتظار Cyberpunk 2077 می‌باشد. این محتویات هم شامل اطلاعات رسمی قبلاً ارائه شده توسط CD Projekt Red می‌باشد و هم یک‌سری اطلاعات فوق‌العاده و جدید.

اتاق نشیمن، صفحه کامپیوتر و حتی موبایلتان را با پوسترهای جذاب، زیبا و قابل چاپ مزین کنید.

به لطف طرح‌های هنری، طرح‌های شخصیت‌ها و اسلحه‌های Cyberpunk 2077، اطلاعات جدیدی را از دنیای تاریک آینده به دست آورید.

از دیگر چیزها همچون، تبلیغات درون بازی و طرح‌های هنری جدید از محیط بازی لذت ببرید، طرح‌هایی که شما را برای تجربه بازی مشتاق‌تر می‌کند.

آیا این محتواها تا بدین جا برای شما هیجان‌انگیز بوده‌اند؟

این تازه شروع کار است. از امروز تا تاریخ شنبه 14 تیرماه شما می‌توانید با خرید The Ultimate Red Collection از وبسایت GOG.com ضمن بهره‌مندی از نسخه پیش‌خرید بازی Cyberpunk 2077، صاحب تمام بازی‌های Witcher نیز شوید، با بیشترین تخفیف ممکن.

و اما در آخر، اگر شما هم‌اکنون بازی Cyberpunk 2077 را در GOG.com پیش‌خرید کنید، و یا قبلاً این کار را کرده باشید، شما تخفیفات ویژه‌ای برای کالاهای مرتبط با بازی دریافت خواهید کرد. این تخفیفات شامل:

تخفیف 35% برای کالاهای مرتبط به Cyberpunk 2077 در فروشگاه CD Projekt Red

تخفیف 20% برای تمام کالاهای موجود در فروشگاه J!nx

تخفیف 25% برای کالاهای منتخب Cyberpunk 2077 از انتشارات Dark Horse در فروشگاه Things from Another World

همانطور که مشاهده می‌کنید، پیشنهادات مرتبط به Cyberpunk 2077 در GOG.com روز به روز بهتر می‌شوند. سری به فروشگاه ما تا قبل از شنبه 14 تیرماه بزنید و از چیزهایی که برایتان آماده کردیم، لذت ببرید.

منبع متن: pardisgame