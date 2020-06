تاریخ انتشار نقدها و نمرات Ghost of Tsushima مشخص شد

دنیای گیمینگ هنوز در حال و هوای The Last of Us II است و موفقیت‌های زیاد بازی همچنان ادامه دارد. به گزارش پردیس‌گیم اما، این عنوان آخرین بازی انحصاری سونی در سال جاری نیست و وداعِ با PS4 به Ghost of Tsushima ختم می‌شود. نقدها و نمراتِ محصول جدید Sucker Punch سه روز قبل از عرضه‌ی بازی یعنی در 14 جولای مصادف با 24 تیرماه منتشر خواهد شد.

با توجه اعلام OpenCritic نمرات بازی در این روز برداشته می‌شوند. بازی هم‌اکنون اصطلاحا گلد شده است و آماده‌ی بازی نیز می‌باشد. امبارگو (مانع انتشار نقدها و نمرات) نیز همانطور که گفته شد در ساعت 19 شبِ روز 24 تیرماه برداشته خواهد شد.

Ghost of Tsushima در 27 تیرماه و به شکل انحصاری برای کنسول پلی استیشن 4 منتشر خواهد شد.

