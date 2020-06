به گزارش پردیس‌گیم، دومین بازی از مجموعه‌ی The Dark Pictures Anthalogy که با نام Little Hope شناخته می‌شود در پاییز امسال برای رایانه‌های شخصی، پلی استیشن 4 و اکس باکس وان منتشر خواهد شد. حال Bandai Namco ناشر بازی، تریلری هشت دقیقه‌ای از گیم‌پلی این عنوان منتشر ساخته که اولین ویدیویی است که گیم‌پلی بازی جدید Supermassive Games را به نمایش می‌کشد.

شما در The Dark Pictures Anthology: Little Hope تجربه‌ای ترسناک و سینمایی خواهید داشت و باید با کمک دوستان خود که همراه استاد دانشگاه به شهرک Little Hope آمده‌اند جان سالم به در برده و از تهدیدی که شهر را زیر پنجه پرفته فرار کنید. شما همچنین می‌توانید بازی را با دوستان خود نیز تجربه کنید. چه در بخش آنلاین و چه در بخش آفلاین امکان همکاری با دیگر بازیکنان وجود خواهد داشت. تریلر جدید The Dark Pictures Anthology: Little Hop را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

منبع متن: pardisgame