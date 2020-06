بیشتر از یک هفته از عرضه بازی The Last of Us: Part II می‌گذرد و هم از تحسین منتقدان و بحث‌های داغ اطراف آن شنیدیم و هم فهمیدیم که بازی فروش فوق‌العاده‌ای در مناطق مختلف جهان داشته، اما آیا ناتی داگ و سونی برنامه‌ای برای اضافه کردن محتویات بیشتر به این بازی را دارند؟ نسخه قبلی این بازی محتوای دانلودی به یاد ماندنی Left Behind را دریافت کرد، پس آیا طرفداران باید انتظار محتوای مشابه‌ای هم برای The Last of Us: Part II داشته باشند؟

به‌نظر می‌رسد که این‌طور نمی‌شود. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، نیل دراکمن، خالق و کارگردان The Last of Us: Part II، در مصاحبه‌ای با Kinda Funny گفت ناتی داگ هیچ برنامه‌ای برای عرضه محتویات دانلودی این بازی ندارد.

از دراکمن درباره بخش Factions هم سوال شد که همان حالت چندنفره و آنلاین این بازی است. ناتی داگ تصمیم گرفته این بخش را مدتی دیگر به بازی اضافه کند اما متاسفانه نیل دراکمن حاضر نشد اطلاعاتی درباره آن بدهد.

بازی The Last of Us: Part II برای کنسول PS4 در دسترس است.

منبع متن: pardisgame