ماه‌هاست که از تصمیم مایکروسافت برای عرضه‌ی مدل ارزان‌تری از کنسول نسل بعد خود، خبر داریم؛ طوری که بیشتر خبرنگاران و افراد فعال در صنعت بازی، وجود کنسول «ایکس‌باکس سری اس» یا همان «ایکس‌باکس لاکهارت» را تایید کرده‌اند. به تازگی برخی از مشخصات سخت‌افزاری این کنسول به بیرون درز کرده است و این طور که به نظر می‌رسد، با کنسولی بسیار ضعیف‌تر از ایکس‌باکس سری ایکس روبرو خواهیم شد.

چند روز پیش، مدارکی مبنی بر وجود ایکس‌باکس لاکهارت توسط یک حساب کاربری در توییتر منتشر شد؛ مدارکی که مربوط به برنامه‌های مایکروسافت برای ایکس‌باکس بودند و مشخصا به وجود سخت‌افزاری به اسم ایکس‌باکس لاکهارت اشاره می‌کردند.

ایکس‌باکس لاکهارت به اندازه‌ی ۷.۵ گیگابایت حافظه‌ی رم قابل استفاده دارد و پردازنده‌ی گرافیکی آن قدرتی برابر با ۴ ترافلاپ ارایه می‌دهد.

انتشار این مدارک، خبرگزاری The Verge را برانگیخت تا درباره‌ی مدل ارزان‌تر کنسول نسل بعد مایکروسافت صحبت کند. طبق مقاله‌ای که این خبرگزاری منتشر کرده است، نه‌تنها ایکس‌باکس لاکهارت کاملا واقعی است، بلکه توسعه دهندگان همین حالا به سخت‌افزار این کنسول دسترسی دارند و بازی‌های خود را برای اجرای روی آن آماده می‌کنند.

گفته شده که کیت توسعه‌ی نرم‌افزاری ایکس‌باکس سری ایکس، قابلیتی به اسم «حالت لاکهارت» دارد. این قابلیت، سخت‌افزار را روی حالت ضعیف‌تر کنسول لاکهارت قرار می‌دهد تا بازی را برای اجرای روی آن هم تست کنند. به لطف این حالت، توانسته‌ایم از سخت‌افزار ایکس‌باکس سری اس یا همان لاکهارت خبردار شویم.

کنسول ایکس‌باکس لاکهارت به اندازه‌ی ۷.۵ گیگابایت حافظه‌ی رم قابل استفاده دارد و پردازنده‌ی گرافیکی آن قدرتی برابر با ۴ ترافلاپ ارایه می‌دهد.

این قدرت سخت‌افزاری بسیار کمتر از کنسول اصلی یعنی ایکس‌باکس سری ایکس است. سخت‌افزار سری ایکس مقدار ۱۳.۵ گیگابایت حافظه‌ی رم قابل استفاده و یک پردازنده‌ی گرافیکی با توان خروجی ۱۲ ترافلاپ قدرت را دارد.

البته حتما این موضوع را در نظر بگیرید که این اعداد و ارقام فقط به درد مقایسه نسبت قدرت سری ایکس و سری ایکس می‌خورند و به هیچ وجه نباید ۴ ترافلاپ قدرت پردازشی لاکهارت را کمتر از ۶ ترافلاپ قدرت ایکس‌باکس وان ایکس قلمداد کنید. معماری سخت‌افزاری پردازنده‌های گرافیکی دو کنسول نسل‌ها با یکدیگر تفاوت دارند و هرگز قابل مقایسه با یکدیگر نیستند.

خبرگزاری The Verge حرفی از تفاوت پردازنده‌ی اصلی یا همان CPU نزده است. با این حال مطمئن هستیم مایکروسافت از پردازنده‌ی اصلی دیگری برای ایکس‌باکس لاکهارت استفاده نخواهد کرد، چون این حرکت امکان اجرای بازی‌های یکسان توسط هر دو دستگاه را برهم می‌زند و نیازمند چالش‌های بهینه‌سازی بسیار زیادی است.

از طرفی، پیش‌بینی می‌کنیم حتی فرکانس CPU ایکس‌باکس لاکهارت هم فرقی با سری ایکس نداشته باشد. در چنین حالتی، با اینکه با پردازنده‌ی گرافیکی بسیار ضعیف‌تری در مقایسه با سری ایکس روبرو می‌شویم، ولی می‌توان بازی‌های یکسانی روی هر دو کنسول داشت که تنها تفاوت آن‌ها، رزولوشن پایین‌تر و افکت‌های تصویری کمتر روی ایکس‌باکس لاکهارت است.

نمی‌دانیم مایکروسافت دقیقا چه زمانی را برای رونمایی یا حتی عرضه‌ی ایکس‌باکس لاکهارت در نظر گرفته است و فعلا حتی از عرضه‌ی همزمان آن با ایکس‌باکس سری ایکس مطمئن نیستیم. با این حال، سونی هم تصمیم گرفته است تا پلی‌استیشن ۵ را در دو مدل عرضه کند و احتمالا مایکروسافت هم تا زمان عرضه‌ی ایکس‌باکس سری ایکس، مدل ارزان‌تر آن یعنی سری اس را هم آماده‌ی عرضه خواهد کرد. برخلاف ایکس‌باکس سری ایکس و ایکس‌باکس سری اس، دو مدل مختلف پلی‌استیشن ۵ به غیر از وجود دیسک درایو، هیچ تفاوت سخت‌افزاری با یکدیگر ندارند.

مایکروسافت قرار است در ماه آینده‌ی میلادی برنامه‌ای مختص رونمایی از بازی‌های استودیوی‌های ایکس‌باکس برگزار کند. اگر قرار باشد از ایکس‌باکس سری اس بشنویم، مطمئنا باید در این برنامه سراغ آن را بگیریم.

