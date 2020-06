قسمت دوم بازی The Last of Us یک هفته‌ای است که وارد بازار شده و در همین مدت زمان، توانسته است یکی از رکوردهای پلی‌استیشن را متعلق به خود کند. بازی The Last of Us Part II در سه روز ابتدایی عرضه، با فروشی ۴ میلیون نسخه‌ای بهترین فروش هفته‌ی اول را بین تمام بازی‌های ساخته‌ی سونی دارد.

در خبری که پلی‌استیشن و استودیوی بازی‌سازی ناتی داگ منتشر کرده‌اند، ضمن اشاره به میزان فروش بازی، از طرفداران به خاطر پشتیبانی از آن تشکر شده است.

«نیل دراکمن»، معاون استودیوی بازی‌سازی ناتی داگ و یکی از کارگردانان The Last of Us Part II پیغامی منتشر کرده و در آن نوشته است:

«عمیقا از میلیون‌ها طرفداراری که در تمام دنیا The Last of Us Part II را در طول هفته‌ی گذشته بازی کرده و تجربه‌ی خود را به اشتراک گذاشته‌اند، تشکر می‌کنیم. زمانی که ساخت بازی را شروع کردیم، تصمیم گرفتیم قصه‌ی جدیدی تعریف کنیم؛ قصه‌ای که با موضوع‌های چالش‌برانگیزی سر و کار دارد و به شکل‌های غیرمنتظره‌ای شما را درگیر می‌کند. شنیدن اینکه بسیاری از شما چگونه با بازی ارتباط برقرار کرده‌اید و مشاهده‌ی بحث‌های تفکربرانگیز متعددی که به وجود آمده است، بسیار شگفت‌انگیز بوده است. هم‌چنین خلاقیت‌های شما را برانگیخته است؛ از عکس‌های زیبای شما در حالت عکاسی گرفته تا گیف‌های خیره کننده از گیم‌پلی تا آهنگ‌هایی که با گیتار الی ضبط کرده‌اید. بازی The Last of Us Part II به کمک تلاش صدها بازی‌ساز مستعد و بااشتیاق در ناتی داگ محقق شده است. افتخاری بزرگ‌تر برای ما از دیدن این حجم از اشتیاق در کسانی که آن را بازی می‌کنند، وجود ندارد. از شما به خاطر کمکی به ما در رسیدن به این هدف شگفت‌انگیز کرده‌اید، تشکر می‌کنیم.»

دو هفته قبل از عرضه‌ی بازی، شاهد انتشار نقدها و نمرات The Last of Us Part II بودیم و بیشتر منتقدان، بازی را یکی از بهترین ساخته‌های نسل هشتم نامیده‌اند.

بازی The Last of Us Part II به صورت انحصاری روی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شده است.

منبع: وبلاگ پلی‌استیشن

