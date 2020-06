فقط چند هفته‌ی دیگر، Ghost of Tsushima ساخته Sucker Punch در جمعه، ۲۷ تیر ماه منتشر می‌شود. هر دوی عناوین The Last of Us Part II و Ghost of Tsushima از آخرین بازی‌های بزرگ ساخته شده برای PlayStation 4 هستند که به احتمال زیاد به PlayStation 5 نیز راه خواهند یافت. با توجه به چیزهایی که در نمایش State of Play سونی دیدیم، می‌دانیم که این بازی جدید اکشن ماجراجویی جهان باز هم اکنون گلد شده که یعنی کارهای اساسی تولید آن رسماً به پایان رسیده و زمان کپی کردن دیسک‌ها و ارسال محصول به فروشگاه‌های سرتاسر جهان شده است. به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، حالا، استودیو فرصت پیدا کرده تا موارد بیشتری را درمورد Ghost of Tsushima به اشتراک بگذارد.

اگر تریلرها را دیده باشید می‌دانید که محیط‌های بازی به طرز نفس گیری زیبا طراحی شده‌اند. از دره‌های بزرگ، جنگل‌های سرسبز تا زمین‌های نبرد خوفناک، همگی جلوه‌های بصری تحسین‌برانگیزی را ارائه می‌دهند. این عنوان حقیقتاً توانسته توازن میان زیبایی و هرج و مرج را برقرار کند. برای اینکه این احساس در ذهنمان تثبیت شود، تیم هنری Sucker Punch یک سری نقاشی‌های مفهومی دیدنی را منتشر کرده که زیبایی Tsushima را برایمان ما یادآوری می‌کند.

اولین عکس کاری از Ian Jun Wei Chiew، طراح هنری ارشد فعال در حوزه‌ی فیلم‌های سینمایی و صنعت گیمینگ می‌باشد. آقای Ian هم‌اکنون در شهر سیاتل و استودیوی Sucker Punch productions ساکن است و علاوه بر این در یک سری پروژه دیگر به صورت آزاد همکاری می‌کند.

دومین و سومین تصاویر هنری ساخته‌ی Mitch Mohrhauser هستند، یکی دیگر از طراحان ارشد استودیو. Mitch روی بازی‌های دیگری از جمله EVE Online ،Dust 514 ،World of Darkness و تعدادی بازی AAA دیگر نیز کار کرده است.

و بالاخره، چهارمین تصویر مربوط به Romain Jouandeau می‌شود. ایشان سابقه همکاری در WB Games Montreal ،Quantic Dream و Disney را داشته است.

همینطور که به تاریخ عرضه نزدیک می‌شویم، بهتر است فکری به حال حافظه‌ی کنسول خودتان بکنید. Ghost of Tsushima برای نصب شدن روی PS4 به حداقل 50GB فضای خالی احتیاج خواهد داشت، البته باید به روز رسانی روز اول را نیز در نظر داشته باشید. طی مصاحبه‌ای با IGN، کارگردان بازی آقای نیت فاکس (Nate Fox) درباره سطح سختی بازی صحبت کرده و اینطور اظهار داشته؛ «سعی داریم از این لحاظ یک بازی واقع گرایانه بسازیم، پس با چند ضربه از دشمن کشته خواهید شد. فیلم‌هایی درمورد سامورایی‌ها نگاه کردیم و دیدیم که افراد با یک یا دو ضربه از پا در می‌آمدند و همین را در سیستم نبرد بازی پیاده کردیم. شکست دادن مغول‌ها دشوار خواهد بود ولی همین چالش باعث احساس زنده بودن و لذت بخش شدن درگیری‌ها می‌شود. نمی‌توانید به راحتی وارد یک کمپ شده و همزمان با 5 نفر مبارزه کنید، با این شیوه سریع کشته خواهید شد.» اگرچه بعداً مشخص شد که می‌توانید این تنظیمات را تغییر دهید تا بیشتر هماهنگ با شیوه‌ی بازی شما باشد، یعنی اگر دوست ندارین در هر مبارزه با چالش رو به رو شوید، می‌توانید آن را تغییر دهید.

Ghost of Tsushima در 27 تیر ماه به صورت انحصاری برای PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame