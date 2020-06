BitSummit Gaiden | مشخص شدن تاریخ عرضه بازی Bloodstained: Curse of the Moon 2

به گزارش پردیس‌گیم، شرکت سازنده بازی Bloodstained: Curse of the Moon 2 یعنی Inti Creates به تازگی اطلاعات تکمیلی جدیدی از بازی اعلام کرده است.

همچنین Inti Creates اضافه کرد که به علاوه اطلاعات قبلی درباره شخصیت‌های Zangetsu, Dominique, Robert و Hachi، شخصیت‌های بازی قبلی یعنی Bloodstained: Curse of the Moon نیز قابل بازی هستند. این شخصیت‌ها شامل Miriam, Alfred و Gebel می‌باشند. به علاوه تمام این‌ها بازی دارای حالت co-op محلی نیز می‌باشد. یعنی شما می‌توانید در کنار یک نفر دیگر و در یک دستگاه، مراحل بازی را انجام دهید و لذت دو چندان ببرید.

جدیدترین اطلاعات درباره بازی توسط Inti Creates:

"شخصیت‌های بازی قبلی قابل بازی هستند!

به علاوه، Zangetsu, Dominique, Robert و Hachi دیگر شخصیت‌ها از بازی Bloodstained: Curse of the Moon (Miriam, Alfred, Gebel) نیز قابل بازی هستند.

شخصیت Miriam

او زن جوانی است که بدنش توسط کیمیاگران با تکه‌ خرده‌های سنگ ویژه پوشیده شده است. اسلحه‌های این زن جوان را شلاق با برد بالا، به همراه خنجر، قمه، تبر، و داس به عنوان سلاح کمکی تشکیل می‌دهند، که برای از میان بردن دشمنان ضعیف فوق‌العاده است. او همچنین دارای قدرت پرش بلند است و قابلیت تکل زدن(سر خوردن روی زمین) به او امکان دسترسی به مکان‌های تنگ را می‌دهد.



اسلحه اصلی: شلاق

با وجود کند بودن ولی شلاق او برد خوبی دارد و به او این امکان را می‌دهد که دشمنان را از جایی که انتظارش را ندارند مورد هدف قرار دهد.



قدرت ویژه: پرش بلند

شخصیت Miriam قابلیت پرش بلند را به صورت پیش‌فرض دارد. این قابلیت به او در حملات، جاخالی دادن و حرکات ویژه کمک می‌کند.



قابلیت ویژه: تکل زدن

شخصیت Miriam به وسیله این قابلیت، امکان عبور از محل‌های تنگ را دارد هر چند روش خیلی سریعی نیست.



سلاح کمکی: خنجر

خنجر را مستقیم پرتاب کنید. میزان آسیب‌زدگی آن‌ها کم است اما می‌توانید با سرعت آن‌ها را پرتاب کنید، بدون نگرانی از کم شدن ناگهانی منابع.

سلاح کمکی: قمه

سه قمه را به سمت بالا پرتاب کنید. با هدف‌گیری دقیق می‌توانید در صورت اصابت کردن هر سه آن‌ها به دشمن، آسیب قابل توجهی به او بزنید.

سلاح کمکی: تبر

با وجود برد کم آن اما آسیب فوق‌العاده زیادی به دشمنان با فاصله نزدیک می‌زند.



اسلحه کمکی: داس

داس بومرنگی خودتان را پرتاب کنید. این سلاح در مسیر خود دشمنان را می‌شکافد و در صورت دريافت مجدد آن امتیاز ویژه‌ای دریافت خواهید کرد.

شخصیت Alfred

او یک کیمیاگر است که در جستجوی کتاب باستانی Logaeth می‌باشد. آلفرد از جادوهای کیمیاگری برای سلاح‌های کمکی خود استفاده می‌کند. از بین قدرت‌های متفاوت او، قدرت ویژه رعد و برق و اشعه برقی توان یک‌سره ساختن کار غول‌آخرها(Boss) را تنها با یک ضربه دارند! البته او نقطه ضعفی هم دارد و این نقطه ضعف نوار سلامتی کم آن است.



سلاح اصلی: عصا

آلفرد با یک عصا مبارزه می‌کند، اما این عصا هم کوتاه و هم کند است. بهتر است روش مبارزه بهتری پیدا کنید.



سلاح کمکی: فلک آتشین

یک حفاظ موقت برای شما فراهم می‌کند. مناسب برای زمان‌هایی که توسط دشمنان محاصره شده‌اید یا در آستانه مرگ قرار دارید.



سلاح کمکی: شمشیر یخی

یک شمشیر یخی را مستقیم پرتاب کنید. هر آنچه را که لمس کند، منجمد خواهد ساخت و می‌شود از آن‌ها به عنوان سکو استفاده کرد. البته همه دشمنان که منجمد نمی‌شوند...



سلاح کمکی: اشعه برقی

این قدرتمندترین ورد کیمیاگری موجود است. دشمنان را پیوسته ضربه می‌زند ولی پیدا کردن و مجهز شدن به آن دشوار است.



سلاح کمکی: جسم خیالی

یک نسخه شبیه آلفرد درست کنید، آن را به صورت درسته یا وارونه قرار دهید. شاید به یک دردی خورد...

شخصیت Gebel

یک مرد جوان که اتفاقاً او هم همانند Miriam، بدنش از تکه‌های به خصوص تشکیل شده است. (در بدنش کاشته شده است) او از انسان‌ها متنفر و از کیمیاگران بیزار است. با توجه به اینکه Gebel هیچ سلاح کمکی ندارد از نوار سلاح خود برای پرواز کردن استفاده می‌کند. به علاوه اینکه، از آنجایی که حمله اصلی او رو به بالا است، طبیعتاً او از قابلیت مبارزات ضد هوایی فوق‌العاده‌ای برخوردار است! به همه این‌ها توان مبارزه بالا و برتری در یافتن ابزارها و استفاده از میانبرها را نیز اضافه کنید.



سلاح اصلی: فراخواندن تاریکی

شخصیت Gebel با استفاده از انرژی تاریک به صورت ٱریب رو به بالا ضربات خفاشی-شکل وارد می‌کند.



قابلیت ویژه: دگردیسی جاودانه

شخصیت Gebel خود را به شکل یک خفاش رنگی شیشه‌ای در می‌آورد و به هر طرف که بخواهد پرواز می‌کند.



قابلیت ویژه: مکش خون

این قابلیت ویژه Gebel در حالت دگردیسی(حالت خفاش...)در دسترس است. این ضربه یک تکل افقی است که به دشمنان آسیب می‌زند و خون Gebel را به آرامی پر می‌کند.



قابلیت ویژه: عروج سریع

این قابلیت نیز در حالت دگردیسی در دسترس و به Gebel این امکان را می‌دهد که به سرعت بالا برود، این قابلیت برای حرکات ویژه و جاخالی دادن بسیار مناسب است.



قابلیت ویژه: لغو دگردیسی

همانطور که مشخص است این قابلیت Gebel را به حالت عادی برمی‌گرداند.

حالت co-op دو نفره

دسته‌ی دوم را هر زمان که خواستید وصل کنید و بازی کنید. راه‌های زیادی برای همکاری کردن و چیدن استراتژی دو نفره وجود دارد.



چنانچه یک نفر در بازی بمیرد، شخص دوم به سرعت می‌تواند او را احیا کند.



شما می‌توانید تنها با فشار یک دکمه به محل دوستتان احضار شوید، یا هدایت کامل شخصیت‌تان را به دوستتان بدهید.



بر روی شخصیت دوستتان در بازی بپرید و ضربات جديدی را امتحان کنید.



هر شخصیتی در بازی یک غذای موردعلاقه مخصوص به خود را دارد که نوار سلامتی او را بیشتر پر می‌کند.



اکنون راه و روش‌های بی نهایتی برای به اتمام رساندن مرحله‌ها و غول‌آخرها وجود دارد. روش منحصر به فرد خود را پیدا کنید.

در پائین می‌توانید تریلر جدید بازی را که در دو نسخه ژاپنی و انگلیسی برای شما عزیزان قرار دادیم را مشاهده کنید:

بازی Bloodstained: Curse of the Moon 2 برای عرضه در تاریخ جمعه 20 تیرماه برنامه‌ریزی شده است. پلتفرم‌های مقصد بازی، PS4, Xbox One, PC و Nintendo Switch می‌باشند. همچنين Intu Creates سازنده بازی نیز اعلام کرد که بازی برچسب قیمتی 14.99 دلاری را خواهد داشت و از هم‌اکنون قابل پیش‌خرید در فروشگاه نینتندو یعنی eShop، می‌باشد.

خب دوستان نظرتان چیست؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید؟

منبع متن: pardisgame