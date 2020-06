اگر بخواهیم لیستی از محبوب‌ترین بازی‌های موبایل حال حاضر تهیه کنیم، بدون شک «پابجی موبایل» (PUBG Mobile) رتبه‌ی نسبتا بالایی در آن خواهد داشت. با این حال، پابجی موبایل در مقایسه با دیگر بازی‌های موبایل، زمان بیشتری از مخاطب می‌طلبد؛ موضوعی که چندان با طبیعت موبایل سازگاری ندارد. این موضوع قرار است با معرفی نقشه‌ی کوچک و جدیدی به بازی تغییر کند. سازندگان پابجی موبایل خبر داده‌اند که مشغول ساخت یک نقشه‌ی کوچک به اسم «لیویک» (Livik) برای بازی هستند.

طبق گزارشی که خبرگزاری The Verge منتشر کرده، نقشه‌ی جدید پابجی موبایل از نظر وسعت بسیار کوچک و مختص بازی‌های سریع و کوتاه طراحی شده است. هدف از طراحی این نقشه، ارایه‌ی روش‌های متفاوت‌تری برای تجربه‌ی پابجی موبایل از سوی مخاطب‌های مختلف بوده؛ طوری که جمعیت بیشتری بتوانند این بازی موبایل را تجربه کنند.

نقشه‌ی لیویک، اولین نقشه‌ی پابجی است که کاملا مختص موبایل طراحی شده. مقیاس نقشه حدودا دو کیلومتر در دو کیلومتر است و و نقشه هم تنها ۴۰ بازی‌کننده را در خود جای می‌دهد. تمام کردن هر بازی در لیویک معمولا ۱۵ دقیقه طول خواهد کشید. سازندگان پابجی موبایل می‌گویند که نقشه‌ی لیویک برای کسانی طراحی شده است که زمان زیادی برای بازی کردن ندارند و می‌خواهند سریع و هر وقت که زمان پیدا کردند، وارد یک بازی شوند.

از نظر ظاهری، نقشه‌ی لیویک بر اساس نواحی شمال اروپا و اسکاندیناوی طراحی شده است. اندازه‌ی کوچک آن هم مانع قرار دادن مناطق خاص متعدد در آن نشده؛ نقشه پر خواهد بود از مناطقی مثل یک آتش‌فشان، یک چشمه‌ی آب گرم یا آبشارهای متعدد. سازندگان پابجی موبایل فقط هم اندازه‌ی نقشه را کوچک نکرده‌اند، بلکه مطمئن شده‌اند تا همه چیز این نقشه با هدف شکل‌گیری گیم‌پلی و بازی‌هایی سریع طراحی شوند.

جریان بازی روی این نقشه سرعت بسیار بالاتری به خود می‌گیرد. برای مثال، آبشارهای داخل نقشه، بازی‌کننده‌ها را به سرعت پرتاب می‌کنند و ضربه‌ی سنگینی دارند. بازی‌کننده‌ها می‌توانند حتی تاکتیک‌های جالبی با استفاده از آبشارها تنظیم کنند و با استفاده از یک قایق‌موتوری، از روی آبشاری به پایین و روی سر دشمنان بپرند.

زمان عرضه‌ی نقشه‌ی لیویک مشخص نیست، ولی گفته شده که می‌توانیم به زودی منتظر عرضه‌ی آن باشیم.

