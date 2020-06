به گزارش پردیس گیم، عنوان "Disco Elysium" در آینده، سریال تلویزیونی اختصاصی خود را دریافت خواهد کرد. طبق اطلاعات منتشر شده، کمپانی "dj2 Entertainment" که تهیه‌کنندگی فیلم سینمایی "Sonic the Hedgehog" را برعهده داشت با همکاری استودیوی "ZA/UM" برای تولید این اثر اقدام خواهد کرد. با این وجود، درحال حاظر فرایند تولید این اثر در ابتدایی ترین مراحل به سر می‌برد. به شکلی که هنوز نویسنده مشخصی برای این پروژه به روی کار نیامده و حتی شبکه و سرویس استریم خاصی تا بدین جا پخش این عنوان را برعهده نگرفته است. با این حال گفته می‌شود که تا پایان سال جاری، پخش‌کننده این اثر مشخص شده و کادر اصلی تولید معرفی خواهند شد.

عنوان "Disco Elysium" که سال ۲۰۱۹ توسط استودیوی مستقل "ZA/UM" منتشر شد، به شکل غافلگیرکننده‌ای با استقبال شدید مخاطبان و منتقدان روبرو شده و جوایز پرشماری را نیز در بخش‌های متفاوت جشنواره های مختلف من‌جمله "BAFTA" و "The DICE Awards" درو کرد. این اثر، حتی در مراسم "The Game Awards 2019" که از معتبرترین جشنواره‌ها در حوزه بازی‌های ویدئویی محسوب می‌شود، چهار جایزه کسب کرد و نام تولیدکنندگان مستقل خود را بیش از پیش بر سر زبان‌ها انداخت. این عنوان هم‌اکنون توسط Steam برای کاربران PC در دسترس بوده و برای دیگر پلتفرم‌ها من‌جمله PS4 ،Xbox One و همچین Switch، در دست تولید قرار دارد.

منبع متن: pardisgame