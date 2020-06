این طور که به نظر می‌رسد، بازی بزرگ هری پاتر که یکی دو سال گذشته آن را در قالب یک ویدیوی غیر رسمی دیدیم، نه‌تنها واقعی است،‌ بلکه سال آینده روی کنسول‌های نسل فعلی و نسل بعد عرضه خواهد شد. طبق گزارشی که بلومبرگ منتشر کرده، این بازی هری پاتر یک نقش‌آفرینی بسیار بزرگ است و هاگوارتز را تمام و کمال مقابل بازی‌کننده‌ها قرار می‌دهد.

موضوع اصلی گزارش منتشر شده از سوی بلومبرگ، «جی‌کی رولینگ» و عقاید شدید او در پشتیبانی از تراجنس‌هراسی است. صحبت‌های خالق هری پاتر در توییتر بسیار خبرساز شده و جمعیت زیادی هم علیه او جبهه گرفته‌اند. نویسنده‌ی بلومبرگ هم مقاله‌ای حول این موضوع ترتیب داده و میان آن، به ساخت بازی جدید هری پاتر هم اشاره کرده است.

عرضه‌ی نقش‌آفرینی هری پاتر برای پایان سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، ویدیویی که از این بازی هری پاتر در مهر ماه سال ۹۷ به بیرون درز کرده بود، کاملا واقعی است. با این حال، بلومبرگ اضافه کرده که پس از این ویدیو، شایعات متعددی از وضعیت ساخت بازی و جزییات آن منتشر شدند که بیشتر آن‌ها، اشتباه هستند.

بازی با تهیه کنندگی شرکت برادران وارنر و توسط استودیوی بازی‌سازی Avalanche Software ساخته می‌شود. استودیوی Avalanche Software پیش از به ساخت بازی‌های مختلفی برای دیزنی مشغول بوده است؛ بازی‌هایی مثل دیزنی اینفینیتی، توی استوری ۳ و ماشین‌ها ۳ و ساخته‌هایی از این قبیل. با این حال، شرکت بازی‌سازی دیزنی چند سال پیش کاملا تعطیل و همکاری Avalanche Software هم با آن‌ها به پایان رسید.

بازی هری پاتر اساسا اولین ساخته‌ی Avalanche Software پس از پایان همکاری بلند و بالای آن‌ها با دیزنی است. بلومبرگ نوشته است که بازی هری پاتر بزرگترین و پرهزینه‌ترین ساخته‌ی تاریخ این استودیو است و بودجه‌ی ساخت یک بازی تراز اول را دارد.

گفته شده که مراحل ساخت و توسعه‌ی بازی هری پاتر با وجود مشکلاتی مثل بیماری کووید ۱۹ و شکایت‌های متعدد علیه جی‌کی رولینگ، مثل گذشته طی می‌شود و زمان عرضه‌ی بازی تغییری نکرده. این زمان مشخص شده، پایان سال ۲۰۲۱ است.

درباره‌ی خود بازی، خبرگزاری بلومبرگ نوشته است که با یک نقش‌آفرینی اکشن برگ طرف هستیم. بازی ساختاری محیط-باز دارد و بازی‌کننده‌ها در آن کنترل جادوگری که خودشان ساخته‌اند را به دست می‌گیرند. نقشه‌ی بزرگ بازی شامل هاگوارتز و مناطق اطراف آن است.

مشخصا به پلتفرم‌های بازی اشاره نشده است. بلومبرگ نوشته که بازی «روی پلتفرم‌های مختلفی شامل پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس» عرضه می‌شود. به سادگی می‌توان پیش‌بینی کرد که بازی برای عرضه هم روی کنسول‌های نسل فعلی و هم روی کنسول‌های نسل بعد در نظر گرفته شده است؛ مخصوصا که با یک بازی هری پاتر ساخته‌ی شرکت برادران وارنر طرف هستیم و مطمئنا آن‌ها می‌خواهند بیشترین جمعیت ممکن را مخاطب هدف خود قرار دهند و میزان فروش خود را بالا ببرند.

بلومبرگ گفته است که شرکت برادران وارنر برنامه داشته تا در نمایشگاه E3 امسال برای اولین بار کنفرانسی برگزار و در این کنفرانس از بازی‌های مختلفی مثل همین بازی هری پاتر و بازی بتمن رونمایی کند. با لغو نمایشگاه E3 و دیگر رویدادها به خاطر شیوع نوع جدید ویروس کرونا، رونمایی از بازی هری پاتر هم به زمانی نامشخص موکول شده است. البته بازی بتمن در مراسم DC Fandome در شهریور ماه رونمایی خواهد شد.

اگر بازی برای عرضه در پایان سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده باشد، احتمالا به این زودی‌ها نباید منتظر رونمایی آن باشیم. شاید نزدیکترین و مناسبت‌ترین زمان برای رونمایی از آن، رویداد گیم اواردز پایان سال باشد. البته اگر آن هم لغو نشود.

در ادامه می‌توانید ویدیویی که سال‌ها پیش از این بازی هری پاتر به بیرون درز کرده بود را ببینید.

منبع: بلومبرگ

