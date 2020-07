به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamingbolt، سال گذشته اعلام شده بود که Dontnod، استودیویی که به دلیل توسعه سری‌بازی Life is Strange به محبوبیت زیادی رسیده است، با شرکت Microsoft برای ساخت یک سری‌بازی جدید به نام Tell Me Why همکاری می‌کند. این بازی داستان دوقلوهای Ronan را دنبال کرده که گذشته خود را با اشتراک خاطره‌هایی سخت و جالب طی می‌کنند تا جایی که مجبورند تصمیم بگیرند که به کدام خاطره‌ در اتفاقات گذشته‌ی خود اعتماد کنند. اکنون می‌توانیم لحظات اولیه‌ی این بازی را مشاهده کنیم.

توییتر رسمی سازندگان بازی، ویدیویی را از لحظات آغازین بازی منتشر کرد. این ویدیو Alyson، یکی از دوقلوها را نشان می‌دهد که در حین ملاقات برادرش، Tyler، در صحنه ای بسیار ناخوشایند قرار می گیرد، زیرا این دو نفر بعد از گذشت ده سال که از همدیگر جدا بودند سعی می کنند دوباره وضعیت رابطه‌ی خود را به حالت سابق دربیاورند. در حالی که وجود جنبه های فوق طبیعی در این بازی مانند سری‌بازی Life is Strange هنوز مشخص نشده‌است، می توانید DNA مجموعه‌ی Life is Strange را در ظاهر، موسیقی و سیستم انتخاب Tell Me Why مشاهده کنید.

هنوز هیچ تاریخ انتشاری برای این بازی مشخص نشده است، اما در هر صورت این بازی برای انتشار برروی پلتفرم‌های Xbox One و رایانه‌های شخصی برای امسال برنامه‌ریزی شده است. همچنین توسعه‌دهندگان بازی قول داده‌اند که فاصله‌ی زمانی بین انتشار اپیزود‌های بازی طولانی نخواهد بود.

شما را به تماشای ویدیوی منتشر شده دعوت می‌کنیم:

منبع متن: pardisgame