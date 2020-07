چند ماه پیش بود که یکی از موفق‌ترین عناوین اکس باکس در نسل هشتم یعنی Ori and The Will of the Wisps منتشر شد و توانست هم رضایت منتقدان را جلب کند و هم به لطف سرویس گیم پسِ اکس باکس به دو میلیون بازیکن دست یابد. به گزارش پردیس‌گیم نسخه‌ی اول بازی Ori که در سال 2015 منتشر شده بود برای نینتندو سوئیچ پورت شد و پس از عرضه‌ی دنباله‌ی آن در ماه‌های گذشته شاهد درخواست هواداران برای پورتی دیگر برای سوئیچ بودیم. حال سوال و جواب سازندگان در ردیت به این احتمال دامنه زده و حتی خبر از دنباله‌ای برای شکل دادن به یک سه گانه درمیان هواداران پیچیده است.

در جریان یکی از سوالات که به دنباله‌ی احتمالی Ori and The Will of the Wisps اشاره داشت، سازندگان گفتند:

"ما تقریبا داستانِ بازی را به اتمام رساندیم و و احساس می‌کنیم که هر آنچه بود، گفته شد. به اعتقاد ما داستان در بهترین جای خود به پایان رسید اما اگر Ori and The Will of the Wisps را به اتمام رسانده باشید متوجه شدید که احتمال دنباله برای این بازی نیز کمی وجود دارد. Nibel و Niwen هنوز هم می‌توانند ماجراجویی‌های دیگری داشته باشند."

در ادامه‌ی سوالات پرسیده شد که آیا Ori and The Will of the Wisps برای سوئیچ پورت خواهد شد یا نه، و Moon Studios چنین جواب داد:

"ما عاشق سوئیچ هستیم! اما در حال حاضر هیچ برنامه‌ای که بتوان آن را به اشتراک با مخاطبان گذاشت نداریم. حتی اگر فرض بر پورت Ori and The Will of the Wisps برای سوئیچ بگیریم، مطمئنا کاری دشوار خواهد بود که ما را مجبور می‌کند قید 60 فریم بر ثانیه را بزنیم."

Ori and The Will of the Wisps هم‌اکنون برای اکس باکس وان و رایانه‌های شخصی دردسترس می‌باشد.

