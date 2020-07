Kena: Bridge of Spirits یکی از بازی‌های ماجراجویی و چشم نوازی بود که در مراسم PS5 Future of Gaming معرفی شد و توانست توجهات را به سمت خود جذب کند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از IGN، سازندگان این عنوان از Ember Labs در ویدئویی به نمایش دقایقی از گیم‌پلی بازی پرداختند و همچنین جزئیات بیشتری از Kena: Bridge of Spirits در اختیار هواداران قرار دادند.

در وهله‌ی اول باید گفت که تلفظ Kena نه به شکل کِنا، که به صورت کِی نا می‌باشد. Kena روحی راهنما می‌باشد که در جهانی پر از سحر و جادو زندگی می‌کند. وی برای ماجراجویی‌های خود از عصایی استفاده می‌کند تا هم در مبارزات و هم برای جادو کردن کنارش باشد. Rotها نیز موجوداتی کوچک و جادویی هستند که به کِی نا کمک می‌کنند تا برخی کارهای فرعی هماننند حمل اشیای سنگین را انجام دهد. شما در شروع بازی هیچ یک از این موجودات را ندارید اما در طول پیشرفت در بازی می‌توانید به تعداد زیادی از آن‌ها دست یابید.

سازندگان بازی را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که قابل اکتشاف باشد. پس از این که منطقه‌ای را تماما پاکیزه کردید، می‌توانید دوباره به آنجا برگردید و با موارد جدیدی روبرو شوید. همچنین مشخص شد که این بازی به 25 گیگابایت فضای خالی برای نصب نیاز دارد.

Kena: Bridge of Spirits در تاریخی نامشخص برای پلی استیشن 4، پلی استیشن 5 و رایانه‌های شخصی از طریق اپیک استور منتشر خواهد شد. شما می‌توانید تریلر جدید این بازی را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

