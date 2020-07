از بین شرکت‌های بزرگ بازی‌سازی، تنها یوبی‌سافت بدون یک بازی بتل رویال باقی مانده بود که این موضوع هم از دیروز تغییر کرده است. یوبی‌سافت از یک اکشن اول شخص بتل رویال به اسم Hyper Scape رونمایی کرده و بازی از دیروز به صورت آزمایشی برای کامپیوتر عرضه شده است.

خوشبختانه، بازی بتل رویال یوبی‌سافت با دیگر ساخته‌های این سبک تعدادی تفاوت دارد؛ طوری که حداقل می‌توانیم سازندگان این بازی را به خاطر تلاش‌های‌شان در معرفی قابلیت‌ها و مکانیک‌های جدید، کمی تحسین کنیم. در هر حال، بازی Hyper Scape اساسا یک بتل رویال اول شخص است؛ یعنی اگر بازی‌های دیگر این سبک را بازی کرده باشید، با ساختار بازی آشنا هستید.

حدود ۶۰ بازی‌کننده، در تیم‌هایی سه نفره به داخل نقشه‌ای می‌پرند و به نابود کردن یکدیگر مشغول می‌شوند. دنیایی که Hyper Scape مقابل بازی‌کننده‌ها می‌گذارد، کاملا مجازی است؛ یعنی شخصیت‌های بازی داخل یک شبیه‌سازی به مبارزه با یکدیگر می‌پردازند. خبری از سبک و سیاق نظامی بازی‌هایی مثل کال آو دیوتی وارزون یا پابجی نیست و چه از نظر ظاهری و چه از نظر گیم‌پلی، با یک بازی شبیه به اورواچ یا ایپکس لجندز طرف هستیم.

کاملا واضح است که مکانیک‌های متعددی در بازی کاملا از ایپکس لجندز به قرض گرفته شده‌اند. از مکانیک نشانه‌گذاری یا همان «پینگ» گرفته تا قابلیت زنده کردن افراد کشته شده‌ی تیم در نقاط مشخص شده‌ی نقشه، یا حتی امکان استفاده از توانایی‌های مختلف حین بازی، بسیار یادآور ایپکس لجندز هستند. با این حال، خبری از قهرمان‌ها یا شخصیت‌های مختلف نیست، بلکه حتی توانایی‌ها و مهارت‌ها را هم در نقشه پیدا می‌کنید.

در Hyper Scape می‌توان به صورت همزمان، دو سلاح و دو توانایی را با خود به همراه داشت. توانایی‌ها، چیزهایی مثل پرش بلند و قابلیت درمان و چیزهایی مثل آن هستند. سلاح‌های بازی هم از تفنگ‌های کوچک گرفته تا اسنایپرها و رگبارهای بزرگ را شامل می‌شوند. سلاح‌ها و توانایی‌ها قابلیت ارتقا دارند و زمانی که یک سلاح یا توانایی مثل آنچه در اختیار دارید را دوباره پیدا می‌کنید، یک سطح به قدرت آن سلاح یا مهارت اضافه می‌شود.

روند بازی بسیار سریع طراحی شده و جهش کردن در محیط، مثل اکشن‌های اول شخص قدیمی، اهمیت زیادی در بازی دارد؛ مخصوصا که نقشه‌ی اصلی بازی پر از ساختمان‌های بسیار بلند است. مهارت‌ها به نسبت سریع شارژ می‌شوند و شخصیت‌ها هم سرعت حرکتی بسیار بالایی دارند. در مقابل، کشتن دشمنان چندان هم راحت نیست و گلوله‌های زیای باید روی هر شخص خالی کنید تا او از پای در بیاید.

سبک و سیاق هنری بازی، در مقایسه با آنچه رقبا ارایه می‌دهند، حسابی جای پیشرفت دارد؛ طوری که با یک نگاه به Hyper Scape می‌توانید متوجه شوید که احتمالا ساخت و عرضه‌ی هر چه سریعتر یک بازی بتل رویال، از کیفیت کلی آن، برای یوبی‌سافت بسیار مهم‌تر بوده است. البته که یوبی‌سافت می‌گوید دو سالی است در استودیوی مونترال خود روی Hyper Scape کار کرده‌اند.

به راحتی می‌توانیم بگوییم که در حال حاضر بازی‌های بتل رویال بزرگتر، زیباتر و مشخصا بهتری از Hyper Scape وجود دارند و همگی هم اساسا رایگان هستند؛ طوری که جذب بازی‌کننده‌ها به این بازی جدید چالش بزرگی را برای یوبی‌سافت رقم خواهد زد. با این حال،‌ یوبی‌سافت هدف دارد تا با کمک توییچ، حجم زیادی از بازی‌کننده‌ها را به سمت Hyper Scape روانه کند.

و نسخه‌ی کامپیوتر Hyper Scape به صورت آزمایشی عرضه شده است.

یکی دو مکانیک در Hyper Scape با همکاری توییچ و مشخصا برای بیننده‌های بازی طراحی شده‌اند. بیننده‌هایی که روی توییچ مشغول تماشای بازی هستند، هر از گاهی با یک رای‌گیری روبرو می‌شوند. این رای‌گیری‌ها، روی اتفاقات داخل بازی تاثیر می‌گذارند. مثلا بیننده‌ها می‌توانند انتخاب کنند که اتفاق بعدی در بازی، افتادن آیتم به داخل نقشه باشد، یا خاموش شدن جاذبه برای مدتی کوتاه.

همین حالا هم که تنها یک روز از عرضه‌ی Hyper Scape می‌گذرد، بازی بیننده‌های زیادی روی توییچ دارد. البته که مثل حرکتی که شرکت Riot Games با بازی Valorant انجام داده بود، بینندگان Hyper Scape هم این شانس را دارند تا با تماشا کردن این بازی روی توییچ، به نسخه‌ی آزمایشی دعوت شوند. تعداد بازی‌کننده‌های Valorant پس از عرضه‌ی رسمی افت شدیدی کرد، ولی هنوز هم بازی‌کننده‌های کمی ندارد و تصور می‌کنیم برنامه‌های یوبی‌سافت برای Hyper Scape هم تازه شروع شده باشند.

بازی Hyper Scape برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر در دست ساخت است. همانطور که گفتیم، نسخه‌ی کامپیوتر به صورت آزمایشی عرضه شده است و با تماشای بازی روی توییچ، ممکن است به این نسخه‌ی آزمایشی راه پیدا کنید. زمان مشخصی برای عرضه‌ی نسخه‌های نهایی Hyper Scape در نظر گرفته نشده است.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی بازی و تریلر معرفی گیم‌پلی آن را ببینید.

دانلود mp4

دانلود mp4

