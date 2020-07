استودیوی فیلم‌سازی آمازون حقوق ساخت مجموعه‌ای سریالی با اقتباس از بازی‌های فال‌آوت را به دست آورده است. طبق خبری که شرکت بازی‌سازی بتسدا منتشر کرده، ساخت مجموعه‌ی سریالی فال‌آوت برای آمازون و با تهیه کنندگی خالقان سریال وست‌ورلد آغاز شده است.

«جاناتان نولان» و «لیزا جوی»، تهیه کنندگان و خالقان اصلی مجموعه‌ی سریالی وست‌ورلد، وظیفه‌ی ساخت سریال فال‌آوت را برعهده گرفته‌اند. این سریال به کمک استودیوی فیلم‌سازی آن‌ها یعنی «کیلتر فیلمز» ساخته خواهد شد.

زمان پخش یا حتی شروع ساخت سریال فال‌آوت مشخص نیست و به هیچ وجه به این زودی‌ها نباید منتظر آن باشیم.

جاناتان نولان و لیزا جوی بیانیه‌ای برای اعلام این خبر منتشر کرده و در آن نوشته‌اند: «فال‌آوت یکی از بزرگترین مجموعه بازی‌های تاریخ است. هر فصل از این دنیای خلاقانه و دیوانه‌وار، ساعت‌های بی‌شماری از زندگی ما را گرفته است؛ ساعت‌هایی که می‌توانستیم آن را با خانواده و دوستان بگذرانیم. بسیار مشتاق هستیم تا با همکاری تاد هاوارد و دیگر افراد شگفت‌انگیز بتسدا، این دنیای بزرگ، نابود و خنده‌دار را به کمک استودیوهای فیلم‌سازی آمازون زنده کنیم.»

«تاد هاوارد»، تهیه کننده‌ی بازی‌های بتسدا، درباره‌ی این خبر گفته است: «در طول یک دهه‌ی گذشته، گزینه‌های متعددی برای ساخت فیلم یا سریال فال‌آوت را بررسی کردیم. با این حال، از همان زمانی که چند سال پیش با جوناه و لیزا صحبت کردم، می‌دانستیم که آن‌ها و تیم‌شان در استودیوی کیلتر، می‌توانند از پس از این کار بر بیایند. ما طرفداران بزرگ کارهای آن‌ها هستیم و از اینکه با آن‌ها و آمازون کار می‌کنیم بسیار خوشحالیم.»

تاد هاوارد، تهیه‌کننده‌ی مجموعه بازی‌های فال‌آوت، و «جیمز آلتمن»، از شرکت بتسدا، در کنار جاناتان نولان و لیزا جوی به عنوان تهیه‌کنندگان روی سریال فال‌آوت کار خواهند کرد.

استودیوی فیلم‌سازی کیلتر که اخیرا ساخت فصل سوم وست‌ورلد را به پایان رسانده بود، در حال حاضر مشغول ساخت سریالی به نام The Peripheral است؛ سریالی که با اقتباس از رمانی به همین نام نوشته‌ی ویلیام گیبسون ساخته می‌شود. این سریال در مراحل پیش‌تولید قرار دارد و تصور نمی‌کنیم حتی به این زودی‌ها وارد مراحل تولید شود.

در نتیجه، زودتر از چند سال آینده نباید حتی انتظار شنیدن خبری از سریال فال‌آوت را داشته باشیم.

