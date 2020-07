غول بزرگ بازی‌سازی چین خبر از تاسیس استودیویی کاملا جدید در ایالات متحده داده است. این استودیو که Lightspeed Studio نام گرفته، توسط یکی از مدیران سابق راک‌استار گیمز رهبری می‌شود و با هدف ساخت بازی‌های بزرگ برای دو کنسول پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس تاسیس شده است.

اولین پروژه‌ی Lightspeed Studio یک بازی محیط باز بزرگ پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس خواهد بود.

استودیوی بازی‌سازی Lightspeed Studio، یکی از زیرمجموعه‌های شرکت Lightspeed & Quantum تنسنت محسوب می‌شود. این زیرمجموعه در سال ۲۰۰۸ توسط تنسنت برای ساخت بازی‌های متعدد در شنژن چین تاسیس شده بود. شعبه‌ی لس آنجلس این استودیو، یا همان استودیوی جدید Lightspeed Studio در محل «ارنج کانتی» کالیفرنیا تاسیس شده و مدیریت آن به «استیو مارتین» سپرده شده است.

استیو مارتین پیش از این در راک‌استار گیمز سمت‌های مدیریتی متعددی را در اختیار داشته روی پروژه‌های بزرگی مثل «جی‌تی‌ای ۵» یا «رد دد ریدمپشن ۲» کار کرده است. مارتین در Lightspeed Studio هم به عنوان مدیر استودیو و هم به عنوان تهیه کننده روی ساخت بازی‌ها نظارت خواهد داشت.

مارتین طی بیانیه‌ای که توسط تنسنت منتشر شده، به فرهنگ سازمانی بسیار قدرتمندی که برای این استودیوی جدید در نظر گرفته‌اند اشاره کره و گفته است که برنامه دارند تا خبری از «کرانچ»، یا همان حجم بالای کار در مدت زمانی کوتاه، در استودیو نباشد.

همین حالا هم تیمی بزرگ از افرادی با سابقه‌ی کاری در استودیوهایی مثل راک‌استار گیمز، ریسپاون، اینسامنیاک گیمز و ۲K Games جذب Lightspeed Studio شده‌اند و قرار است به زودی ساخت اولین بازی خود را کلید بزنند.

