عناوین ماه جولای سرویس Xbox Game Pass معرفی شدند

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Xbox Wire روز گذشته Xbox لیست شامل اسامی عناوینی که قرار است تا در ابتدا و اوایل ماه جولای به سرویس Xbox Game Pass مربوط به هر دو نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند رونمایی کرده و اسامی آن‌ها را با طرفداران و مشترکان این سرویس به اشتراک گذاشت.

2 عدد از عناوین ذکر شده در پایین که قرار بود تا در روز اول ماه جولای 2020 به نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند هم اکنون بر روی سرویس Xbox Game Pass مربوط به کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC در دسترس مشترکان قرار گرفته و قابل بازی می‌باشند و 2 عدد از آنها نیز در چند روز بعدش یعنی در تاریخ 9 جولای 2020 (مصادف با 19 تیر 1399) بر روی سرویس Xbox Game Pass مربوط به نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC در دسترس قرار خواهند گرفت و قابل بازی خواهند شد. از آنجایی که Xbox یک سرویس Xbox Game Pass اختصاصاََ برای پلتفرم PC نیز دارد برخی از عناوین زیر به سرویس Xbox Game Pass پلتفرم PC تعلق دارند؛ لازم به ذکر است که یکی از عنوان نام بُرده شده در پایین که قرار بود تا در ابتدا و اوایل ماه جولای به نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شود در حال حاضر بر روی سرویس Xbox Game Pass مربوط به پلتفرم PC در دسترس قرار گرفته و قابل بازی می‌باشد.

لیست عناوین جدیدی که قرار است تا در ابتدا و اوایل ماه جولای به نسخه‌ی کنسول Xbox One و به نسخه‌ی PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند به شرح زیر است:

- Out of the Park Baseball 21 (این عنوان در تاریخ 1 جولای 2020 مصادف با 11 تیر 1399 بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار گرفته و در حال حاضر برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass قابل بازی می‌باشد)

- Soulcalibur VI (این عنوان در تاریخ 1 جولای 2020 مصادف با 11 تیر 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار گرفته و در حال حاضر برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass قابل بازی می‌باشد)

- CrossCode (این عنوان در تاریخ 9 جولای 2020 مصادف با 19 تیر 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass قابل بازی خواهد بود)

- Fallout 76 (این عنوان در تاریخ 9 جولای 2020 مصادف با 19 تیر 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass قابل بازی خواهد بود)

منبع متن: pardisgame