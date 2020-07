اگر به خاطر داشته باشید، چند روز پیش خبری مبنی بر اعلام تاریخ انتشار بازی Crysis Remastered اعلام کردیم. در همان خبر، کمی به کیفیت بازی خرده گرفتیم و این طور که به نظر می‌رسد، فقط ما چنین شکایتی نداشته‌ایم. شرکت بازی‌سازی کرایتک اعلام کرده که در نتیجه‌ی بازخوردهای منفی نسبت به اولین تریلر بازسازی کرایسیس، عرضه‌ی آن را به عقب انداخته‌اند.

استودیوی بازی‌سازی کرایتک پیغامی در توییتر خود منتشر کرده و در آن نوشته است که عرضه‌ی بازی را چند هفته‌ای به عقب می‌اندازند تا بیشتری روی بازی کار کنند. تریلری که چند روز پیش از بازی به صورت غیر رسمی منتشر شد، بازخوردهای چندان خوبی نداشته است و کرایتک می‌گوید که با بررسی این بازخوردها، تصمیم گرفته‌اند تا زمان بیشتری برای پرداخت بازی صرف کنند.

در بیانیه‌ی منتشر شده از سوی کرایتک آمده است:

«طرفداران کرایسیس، همانطور که می‌دانید، بازی Crysis Remastered قرار است است امسال عرضه شود. این عرضه هم‌چنین اولین حضور مجموعه‌ی کرایسیس روی نینتندو سوییچ را رقم خواهد زد. میزان علاقه‌ای که به مجموعه‌ی کرایسیس نشان داده‌اید، استحقاق یک بازی با کیفیت بسیار بالا را دارد و ما هم در راستای تحقق این هدف تلاش می‌کنیم. برای اینکه به این هدف برسیم، نیاز داریم تا تاریخ عرضه را روی تمام پلتفرم‌ها و نمایش تریلر را چند هفته‌ای به عقب بیاندازیم. قابلیت‌هایی که انتظار دارید در بازی وجود داشته باشند، سر جای خود هستند، اما می‌خواهیم زمان بیشتری روی پرداخت بازی صرف کنیم. احتمالا از انتشار غیر رسمی تریلر بازی در دیروز خبر دارید و می‌خواهیم که بدانید ما تمام عکس‌العمل‌ها را دیده‌ایم؛ چه آن‌هایی که مثبت بوده‌اند و چه آن‌هایی که منفی، و به تمام آن‌ها گوش خواهیم داد. در حال حاضر مشغول کار روی چند بخش بازی هستیم و اطلاعاتی که به فروشگاه‌ها داده‌ایم هم کامل نشده‌اند. این زمان اضافه به ما اجازه خواهد داد تا کیفیت Crysis Remastered را به سطح انتظاراتی که از بازی‌های کرایسیس روی کامپیوتر و کنسول انتظار می‌رود، برسانیم. ما را همراهی کنید تا با استفاده از این زمان بیشتر، بازی را کمی بهبود می‌بخشیم.»

نکته‌ی مهم این است که آیا بر و بچه‌های کرایتک، به عنوان متخصصان گرافیک، خودشان متوجه نشده بودند که «بازسازی» کرایسیس گرافیکش از بازی اصلی سال ۲۰۰۷ کمتر است؟ یا شاید تصویر ذهنی آن‌ها به این شکل بوده که گیمرها بازی اصلی را فراموش کرده‌اند و می‌توانند محصولی با کیفیت پایین‌تر را به آن‌ها قالب کنند. چون اساسا آنچه در بیانیه خواندیم را به راحتی می‌توان اینگونه ترجمه کرد: «برنامه داشتیم شما را گول بزنیم، ولی حالا که در انجام آن موفق نشده‌ایم، بهتر است فکری به حال آنچه ساخته‌ایم، بکنیم.»

قرار بود بازی Crysis Remastered در روز ۲۳ جولای روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و کامپیوتر عرضه شود.

