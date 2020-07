استودیوی بازی‌سازی گوریلا گیمز، تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی کامپیوتر بازی Horizon Zero Dawn را مشخص کرده‌ است. طبق خبری که این استودیو اعلام کرده، نسخه‌ی کامپیوتر هورایزن در روز ۷ آگوست (۱۷ مرداد) روی دو فروشگاه استیم و اپیک گیمز استور عرضه خواهد شد.

در کنار اعلام این خبر، تریلری هم از نسخه‌ی کامپیوتر این بازی تهیه شده است که قابلیت‌های جدید آن را به تصویر می‌کشد. نسخه‌ی کامپیوتر Horizon Zero Dawn از نسبت تصویر فوق کشیده پشتیبانی می‌کند، می‌توان آن را با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه اجرا کرد و لیستی بلند و بالا از تنظیمات گرافیکی مختلف دارد.

بازی هم‌چنین تعدادی پیشرفت گرافیکی هم داشته است. برای مثال، کیفیت آب در بازی بالاتر رفته است. در واقع آب با کیفیت‌تر، پیشرفتی بود که دث استرندینگ آن را به موتور پایه‌ی دسیما معرفی کرد و به نظر می‌رسد که نسخه‌ی کامپیوتر هورایزن از همان آب باکیفیت‌تر دث استرندینگ استفاده کند؛ مخصوصا که دث استرندینگ ده روز دیگر روی کامپیوتر عرضه می‌شود و می‌توانیم انتظار داشته باشیم که گوریلا گیمز و کوجیما پروداکشنز با همکاری یکدیگر موتور پایه‌ی دسیما را برای اجرا روی کامپیوتر بهینه کرده باشند.

نسخه‌ی کامپیوتر هورایزن، نسخه‌ی کامل آن است؛ یعنی در کنار بازی اصلی، بسته‌ی الحاقی The Frozen Wilds هم قرار دارد. تعدادی محتوای دانلودی مثل چند کمان و یکی دو لباس هم که در نسخه‌ی ویژه‌ی پلی‌استیشن ۴ قرار داده شده بودند، در نسخه‌ی کامپیوتر هورایزن به صورت پیش‌فرض وجود دارند.

هورایزن اولین بازی‌ای نیست که با تهیه کنندگی سونی ساخته شده و روی پلتفرمی به غیر از کنسول‌های پلی‌استیشن عرضه می‌شود. با این حال، بازی‌هایی مثل ساخته‌های استودیوی کوانتیک دریم یا دث استرندینگ که همگی اخیرا نسخه‌ای برای کامپیوتر داشته‌اند، با تهیه کنندگی سونی و در قالب یک همکاری ساخته شده بودند، در حالی که Horizon Zero Dawn کاملا ساخته‌ی یکی از استودیوهای زیرمجموعه‌ی سونی است.

«هرمن هولست»، مدیر استودیوهای بازی‌سازی سونی و مدیر سابق استودیوی گوریلا گیمز، گفته است که هدف آن‌ها از عرضه‌ی هورایزن روی کامپیوتر، جذب مخاطب‌های این پلتفرم به پلی‌استیشن است؛ طوری که در واقع آن‌ها می‌خواهند بازی‌کننده‌های کامپیوتر طعمی از تجربه‌های ارایه شده روی پلی‌استیشن را بچشند و به سمت اکوسیستم پلی‌استیشن جذب شوند. اینکه آیا انتظارات سونی و هرمن هولست از این حرکت، برآورده خواهند شد یا نه، چندان مشخص نیست.

می‌توانید در ادامه تریلر نسخه‌ی کامپیوتر Horizon Zero Dawn و تصاویری از آن را ببینید.

