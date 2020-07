تنها چند هفته‌ی دیگر تا انتشار عنوان جدید و انحصاری Ghost of Tsushima باقی مانده و برخی نگرانی‌ها حول محور ترجمه‌ی ژاپنی بازی بالا گرفته است. به گزارش پردیس‌گیم پس از انتشار تریلر CGI بازی که با نام A Storm is Coming نشان داده شد، برخی از منتقدان تصاویری از صفحه‌ی منوی بازی به اشتراک گذاشتند که گرچه زیبا و چشم نواز بود، اما برخی ایرادات تخصصی در آن باعث نگرانی هواداران شد. بیشتر این نگرانی‌ها نیز از جانب کاربران ژاپنی بود زیرا ایراد وارد شده بر بازی به ترجمه‌ی اشتباه عبارات اشاره می‌کرد.

اخیرا یکی از کارمندان Sega با انتشار توییتی در صفحه‌ی رسمی خود مدعی شد که عبارات استفاده شده در نسخه‌ی ژاپنی Ghost of Tsushima اگرچه تلویحا "صحیح" می‌باشند اما معنای چندانی نمی‌دهند و به گونه‌ای می‌باشند که انگار ترجمه‌ای تحت اللفظی صورت گرفته است. Jon Riesenbach با ریتوییت کردن یکی از تصویرهای منوی ژاپنیِ بازی، گفت که گزینه‌ی New Game (شروع بازی جدید) با ترجمه‌ای عجیب به Brand New Game (بازی‌ای کاملا جدید) تغییر پیدا کرده است.

او در ادامه‌ی صحبت‌های خود متذکر شد که گزینه‌های Load, Continue و Options نیز اشتباه ترجمه شده‌اند و در اصل باید به این شکل باشند "Continue – 続きから" "Load – ロード" "New Game – 初めから".

Riesenbach در ادامه‌ی توییت‌هایش گفت:

"بله... مطمئن هستم که Sucker Punch تمام تلاش خود برای تحقیق و ارائه‌ی عنوانی کامل را انجام داده است. اما ایراداتی که می‌بینیم قابل چشم پوشی نیستند، شاید هم اشتباه از من باشد. به هر حال امیدوارم این مورد تنها به منوی بازی ختم شود و در جریان خودِ بازی با اشتباهاتی اینچنین روبرو نشویم."

مطمئنا وجود چنین ایراداتی درخور یک بازی بزرگ نیست و ما نیز همانند Riesenbach امیدواریم که حرف‌‌های گفته شده به منو بازی منتهی شوند و لطمه‌ای به تجربه‌ی اصلی بازیکنان وارد نشود.

منبع متن: pardisgame