الان باید در حال تجربه‌ی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 می‌بودیم اما برخی تاخیرها در انتشار بازی باعث شدند که اواخر امسال سرمنزل بازی باشد. به گزارش پردیس‌گیم این تاخیر به دلیل پُلیش و بهینه سازی بهترِ Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 بوده است و همچنین پورت بازی برای نسل نهم نیز یکی از دلایلی است که سازنده آن را باعث تاخیر و تعویق می‌داند.

اما جزئیات بیشتری از این عنوان در حال منتشر شدن می‌باشند و طبق آخرین مصاحبه‌ای که USGamer با سازندگان بازی یعنی Hardsuit Labs داشته، قرار است که Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 دارای ابعاد اجتماعی برجسته‌ای باشد که در ادامه می‌توانید شرح مفصل آنها را بخوانید. زمانی که درمورد داستان بازی از سازندگان پرسیده شد، ریچل لیکر، طراح ارشد Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 چنین پاسخ داد:

"چند شهر در آمریکا وجود دارند که نابرابری‌های اقتصادی در آنها بسیار واضح‌تر به چشم می‌خورد و یکی از آنها نیز سیاتل می‌باشد. همین موضوع باعث شده که شعرا، هنرمندان یا هر شخص دست به کار دیگری از پتانسیل موجود در سیاتل استفاده کرده و در کار خود نشان دهد. این نابرابری‌ها بر فرهنگ و زندگی عامه‌ی مردم میز تاثیر می‌گذارد و همین امر باعث شده که ما نیز در Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 به برخی المان‌های موجود در سیاتل با بازی خود اشاره کنیم. بازیکن می‌تواند کشمکش‌هایی که بین زمان قدیم و حال وجود دارد را در ابعاد مختلفی همچون ثروت و فرهنگ احساس کند."

با توجه به سخنان گفته شده به نظر می‌رسد که بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 به سمائلی خواهد پرداخت که امروزه کمتر عناوینی به آنان بها می‌دهند. لیکر در ادامه‌ی صحبت‌هایش درمورد بازی به سیزن پس نیز اشاره کرد و گفت که نام آن "Season of the Wolf" خواهد بود. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در اواخر امسال برای تمام کنسول‌های شناخته شده در بازار و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

