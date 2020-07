تماشا کنید: از بازی Anima: Song from the Abyss رونمایی شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gematsu، استودیو Anima Project اعلام کرده است Anima: Song from the Abyss، عنوان جدید خود در سبک اکشن نقش‌آفرینی مبتنی بر مجموعه‌ی tabletop Anima: Beyond Fantasy، برای پلتفرم‌های PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Switch و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. هنوز تاریخ انتشاری برای این بازی اعلام نشده است. همچنین این بازی از زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی و اسپانیایی پشتیبانی می کند.

تاکنون سه عنوان دیگر از سری بازی‌های ویدیویی Anima منتشر شده است: Anima: Ark of Sinners که در ژوئیه 2011 برای پلتفرم Wii منتشر شد. Anima: Gate of Memories که برای PlayStation 4 ، Xbox One ، Switch ، PC ، Mac و Linux در ژوئن 2016 منتشر شد و and Anima: Gate of Memories - The Nameless Chronicles که در ژوئن 2018 برای همین پلتفرم‌ها منتشر شده است.

همچنین توسعه‌دهندگان جزییاتی از بازی منتشر کرده‌اند:

zeppelin امپراتوری هنگامی که ناگهان و بدون دلیل بیشتر خدمه وی از بین می روند وارد هرج و مرج می شود. در مواجهه با یک تهدید ناشناخته، تنها شوالیه بازمانده‌ی بهشت ​​در سفینه سعی دارد از محموله آن یعنی یک شی جادویی قدرتمند از زمان گذشته محافظت کند. اما او بدون آنکه متوجه شود، با آزاد کردن یک جادوگر افسانه‌ای که در داخل محموله زندانی شده بود، فاجعه وحشتناکی را ایجاد می‌کند.

همانطور که zeppelin به اعماق مکانی عجیب و غریب به نام Abyss سقوط می‌کند، زن مرموز در ازای نجات خود معامله‌ای را به شوالیه ارائه می دهد. شوالیه باید به او كمك كند تا آنچه كه تمدن او را نابود كرده و دلیل زندانی شدن زن‌ مرموز را پیدا کند.

Song from the Abyss محصول جدیدی در سبک نقش‌آفرینی است که در دنیای Gaia، که بر اساس مجموعه‌ی Anima: Beyond Fantasy تنظیم شده است رخ می‌دهد. بازی به شما امکان می دهد تا دو شخصیت مختلف را کنترل کنید و دنیایی پر از اسرار را کشف کنید. در این عنوان سیستم مبارزات جذاب و درگیرکننده و یک داستان عمیق با شخصیت های فراموش نشدنی را تجربه خواهید کرد.

از ویژگی‌های بازی می‌توان به جهانی پویا، شخصیت‌های قابل تعامل با ویژگی‌های منحصر به فرد، گیم‌پلی غنی، داستانی عمیق و درگیر کننده و خط داستانی با چند پایان متفاوت اشاره کرد.

اکنون شما را به تماشای تیزر این بازی دعوت می‌کنیم:

دانلود با کیفیت SD- دانلود با کیفیت HD

تماشا به صورت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame