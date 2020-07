سازنده عنوان Tales Of Series بیست و پنج سالگی آن را جشن میگیرد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، سری بازی Tales Of series امسال وارد 25 سالگی خود شده و Bandai Namco یک ویدیوی جشن کوتاه از این سری‌بازی را در توییتر منتشر کرد.

این توییت شامل ویدئویی است که به طرفداران اجازه ‌می‌دهد نگاهی سریع به تمامی عناوین مادر در این سری‌بازی بیاندازند. همچنین این استودیو برنامه‌های زیادی در طی ماه‌های آینده برای طرفداران این سری دارد.

ما در حال حاضر از دو عنوان در توسعه این سری یعنی Tales of Crestoria بر روی سیستم عامل تلفن همراه و بازی اصلی بعدی سری Tales of Arise خبر داریم. متأسفانه هردوی اینها با تاخیر مواجه شده اند، که Tales of Arise به خارج از پنجره انتشار اولیه خود در 2020 سوق داده شده است. پس آیا قرار است ریمستری از این سری‌بازی رونمایی شود یا ما همانند سالگرد 20 سالگی یک کتاب هنری Memoria جدید دریافت می کنیم؟ ما فقط باید صبر کنیم و ببینیم این استودیو چه برنامه‌هایی برای طرفداران این سری دارد.

مجموعه‌ی Tales Of کار خود در ژاپن با Tales of Phantasia استارت زد که در سال 1995 در Super Famicom منتشر شد. این عنوان با تمرکز بر سبک شمشیرزنی، یعنی Cress ( Cless) Albane منتشر شد که چشم انداز شحصیت اصلی را در طول جنگ به یک نمای دو بعدی تغییر می‌داد و اجازه می‌داد بازیکنان با انواع حملات و حرکات خاص به نام Artes جاخالی ‌دهند و به دشمنان حمله کنند. این سیستم نبرد با توسعه و انتشار بازی‌های بعدی و به مرور زمان تکامل می یابد و به یکی از ویژگی‌های تعیین کننده این سری بازی تبدیل می‌شود.

البته نسخه‌ی اول برای ایالات متحده منتشر نشد و بازیبازان در این منطقه برای تجربه‌ی این سری‌بازی تا انتشار نسخه‌ی دوم به نام Tales of Destiny در سال 1998 صبر کردند. این بازی داستان سفر و ماجراجویی‌های استان آلرون و خدمه وی و همچنین Swordians برای نجات دنیا را تعریف می‌کند. پیشرفت چشمگیر این سری‌بازی، به ویژه از لحاظ شناخت در غرب، در سال 2004 با Tales of Symphonia در نینتندو Gamecube رخ داد. وسعت فضای بازاریابی که نینتندو به Tales of Symphonia داد، این سری را یکی از پرچمداران سبک نقش‌آفرینی برای طرفداران انیمه‌ها قرار داد. در ادامه نیز شرایط به نحوی پیش رفت که اکنون این سری یکی از پرطرفدار ترین سری‌های قدیمی دنیای سرگرمی باشد...

با توجه به اینکه هر ساله تجربه‌ی بازی‌های قدیمی سخت‌تر و سخت‌تر‌ می‌شود، طرفداران این سری بازی بسیار امیدوار هستند که ریمستری از این سری بازی پرطرفدار در راه باشد و در واقع این همان برنامه‌ای باشد که Bandai Namco برای جشن تولد 25 سالگی این سری بازی در سر دارد. هرچه که هست باید منتظر اخبار بعدی از این استودیو پرآوازه باشیم.

منبع متن: pardisgame