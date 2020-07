به گزارش پردیس‌گیم به نقل از DualShockers ساعاتی پیش از طریق منبعی موثق اعلام شد که حجم بروزرسانی روز عرضه‌ی عنوان Ghost of Tsushima افزایش یافته است.

ساعاتی پیش بنا بر اعلام منبعی که این خبر را اعلام کرده است یعنی وبسایت Twisted Voxel حجم بروزرسانی جدید روز عرضه‌ی عنوان Ghost of Tsushima چیزی در حدود 500 مگابایت خواهد بود که این به این معنا می‌باشد که بازیکنانی که عنوان Ghost of Tsushima را پیش خرید (اصطلاح انگلیسی: Pre Order) کرده‌اند و قصد دارند تا آن را در روز عرضه تجربه کنند برای به اجرا در آوردن بازی باید به طور کلی بروزرسانی‌ای با حجمی نزدیک به 8 گیگابایت را دریافت کنند تا بتوانند پس از دریافت آن و پس از منتظر شدن عنوان Ghost of Tsushima آن را به اجرا در بیاورند؛ این خبر از سوی منتقدانی که در حال تجربه‌ی بازی می‌باشند اعلام شده است.

عنوان Ghost of Tsushima در تاریخ 17 جولای 2020 (مصادف با 27 تیر 1399) به طور انحصاری برای کنسول PlayStation 4 عرضه و منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame