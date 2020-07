از یک سال پیش که ادامه The Legend of Zelda: Breath of the Wild توسط نینتندو در مراسم E3 2019 معرفی شد، به غیر از چندین لیست استخدامی، هیچ خبر خاصی از بازی در طول این یک سال دریافت نکرده‌ایم. اما اخیرا اطلاعاتی از پروسه ساخت بازی به بیرون کرده که می‌توان به وسیله آن تا حدودی این سکوت خبری را شکاند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Nintendolife طی یک مصاحبه با Marc Navarro و Nerea Alfonso، صداپیشگان اسپانیایی شخصیت‌های Zelda و Revali در بازی، اطلاعات محدودی از پروسه ساخت بازی به دنیای آنلاین درز پیدا کرده است.

طبق گزارشات به دست آمده. در جایی از این مصاحبه، این زوج اقرار کرده اند که کارشان روی نسخه بعدی Breath of the Wild به اتمام رسیده. به طرز جالبی طی مصاحبه هر دوی آن‌ها از این که آیا می‌توانند در مورد این اطلاعات داخلی به صورت عمومی بحث کنند دچار ابهام شده بودند.

طبق این اطلاعات می‌توان این برداشت را کرد که بازی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم به انتهای ساخت خود نزدیک است. می‌توان به نوعی گفت متن داستان بازی به اتمام رسیده و صداپیشگی آن نیز به گونه‌ای پیش رفته که محلی سازی آن برای مناطق مختلف اروپا نیز به اتمام رسیده. همچنین می‌توان فهمید که از نسخه اول، Revali نیز هنوز در داستان این نسخه حضور دارد که خبر خوبی است.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (تیتر غیر نهایی) در تاریخ نامعلومی به صورت انحصاری برای نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame