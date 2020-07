چند ماه پیش جای تعجب نبود که بعد از لو رفتن بخش زیادی از داستان The Last of Us: Part II و سرنوشت شخصیت‌ها تعدادی از طرفداران احساسی این بازی به نویسندگان و کارگردان تنفر می‌ورزیدند، اما وضعیت بعد از انتشار این عنوان بدتر هم شده است.

توجه: در ادامه متن توضیحاتی برای شفاف‌سازی علت این تنفرورزی‌ها ارائه می‌دهیم که یعنی بخش‌های مهمی از داستان هم بازگو می‌شوند و بهتر است اگر آن را تجربه نکرده‌اید و برای‌تان مهم است، از خواندن ادامه متن صرف نظر کنید و فقط نقل‌قول‌های بازیگران و تصاویر را ببینید.

در همان ابتدای داستان و ساعات اولیه بازی، جوئل که یکی از شخصیت‌های محبوب بسیاری از بازیکنان PlayStation و طرفداران این بازی بوده، به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن به مانند یک آدم بی‌ارزش کشته می‌شود؛ شخصی که جوئل را می‌کشد، زنی است به‌نام ابی (Abby) که لارا بیلی صداپیشه و بازیگری این نقش را بر عهده داشته است. نحوه کشته شدن جوئل آن هم بدین شکل توسط این شخصیت باعث عصبانیت و تنفرورزی بسیاری از طرفداران شد، طوری که خیلی از آن‌ها از شدت خشم دیگر علاقه‌ای به ادامه بازی نداشتند؛ اما به خیال اینکه حداقل در پایان از ابی انتقام می‌گیرند به بازی ادامه دادند، ولی در نهایت با پایانی شوکه کننده و غمگین مواجه شدند که برای برخی از افراد تجربه‌ای به یاد ماندنی و فوق‌العاده بجا گذاشت و برای تعدادی هم فقط نمایشی برای افزایش میزان تنفر و خشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان بود.

به گزارش پردیس‌گیم، این تنفر به حدی نسبت به ابی در میان برخی زیاد شده که آن‌ها تصمیم گرفتند به سراغ بازیگر آن در دنیای واقعی، یعنی لارا بیلی بروند و او را با پیام‌هایی زشت تهدید به مرگ کنند. تعدادی از این پیام‌ها را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

تصویر مورد بحث

خوشبختانه لارا بیلی با به اشتراک گذاشتن این پیام‌ها و توئیت کردن آن‌ها با همراهی و همدلی بسیاری از طرفداران مواجه شد. همچنین توئیت او باعث شد تا دیگران هم برای ترویج افکار مثبت و دوری از خشونت و تنفرورزی تشویق بشوند و پیام‌های علیه خشونت‌ افزایش یافتند.

اما توهین‌ و تهدیدات فقط به لارا بیلی نبود و نیل دراکمن، نویسنده و کارگردان The Last of Us: Part II هم مورد حمله قرار گرفت. نیل دراکمن با نوشتن پیام زیر، تصویر فوق را از برخی پیام‌هایی که دریافت کرده به اشتراک گذاشت:

"شما آزاد هستید که این بازی را دوست داشته باشید یا از آن متنفر شوید و نظرات خود را در میان بگذارید. متاسفانه بسیاری از پیام‌هایی که من دریافت می‌کنم بیهوده، تنفرآمیز و خشن هستند. در تصویر زیر تعداد انگشت شماری را می‌بینید."

تصویر دوم

نیل دراکمن هم با حمایت و پشتیبانی بسیاری از افراد مواجه شد و در ادامه نوشت: "بابت جملات فوق‌العاده و محبت‌آمیز شما سپاس‌گذارم. فقط بدانید با وجود همه این اتفاقات، اگر خداوند به گونه‌ای فرصتی دوباره برای ساخت این بازی به من می‌داد، همه چیز را دوباره به همان شکل انجام می‌دادم."

استودیوی ناتی داگ هم بیانیه جدیدی را در این رابطه منتشر کرده که به شرح زیر است:

"اگرچه که ما از مباحث انتقادی استقبال می‌کنیم، اما هرگونه آزار و تهدیدی که تیم و بازیگران ما با آن‌ها مواجه می‌شوند را محکوم می‌کنیم. امنیت آن‌ها اولویت ماست، اما همه ما باید برای ریشه‌کن کردن این رفتارها تلاش کنیم و به حفظ گفت‌وگویی سازنده و دلسوزانه بپردازیم."

بازی The Last of Us: Part II هم‌اکنون برای کنسول PS4 در دسترس است.

منبع متن: pardisgame