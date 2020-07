چندی پیش گزارش دادیم که شرکت مادر Warner Bros یعنی AT&T به دنبال فروش بخش بازی‌سازی آن‌هاست. در آن زمان گفته شد شرکت‌هایی مثل EA، Activision و Take-Two به خرید آن علاقه‌مند هستند و اکنون طی یک گزارش جدید، یک شرکت دیگر هم به لیست خریداران اضافه شده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، سایت The Information اعلام کرده که مایکروسافت به خرید بخش بازی‌سازی Warner Bros علاقه‌مند است. به‌نظر می‌رسد 2 منبع متفاوت هم این گزارش را تایید کرده‌اند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، استودیوهایی مثل Rocksteady، WB Montreal و NetherRealm به Xbox ملحق می‌شوند و کنترل آی‌پی‌هایی مثل Mortal Kombat ،Harry Potter ،Batman و Lord of the Rings هم به دست مایکروسافت می‌افتد.

AT&T می‌خواهد این بخش را به قیمت 4 میلیارد دلار به فروش برساند. مایکروسافت قطعا قدرت و سرمایه کافی را برای انجام این معامله در دست دارد. طی چند سال اخیر هم مایکروسافت نشان داده که به دنبال اضافه کردن استودیوهای بیشتری به بخش Xbox است و استودیوهایی مثل Obisidan ،Ninja Theory ،Playground Games و Double Fine را خریداری کرده‌اند. آن‌ها می‌خواهند تا اواخر امسال کنسول Xbox Series X را منتشر کنند و برای خریداران خود روشن ساخته‌اند که بازی‌های انحصاری برای آن‌ها اهمیت بالایی دارد.

منبع متن: pardisgame