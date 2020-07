شرکت سونی ماه گذشته نمایشی جذاب از بازی‌های کنسول PlayStation 5 برگزار کرد که با واکنش‌های مثبتی از سوی طرفداران روبه‌رو شد، اما به هر حال انتظارات دیگری هم مثل رونمایی از بازی جدید Silent Hill داشتیم که متاسفانه خبری نشد؛ ولی طبق گزارشات جدید به‌نظر می‌رسد سونی تصمیم گرفت تعدادی از اعلامیه‌های اختصاصی و مستقل از شرکت خود را برای زمانی دیگر ذخیره کند و ظاهرا به رونمایی از آن‌ها هم نزدیک شده‌ایم.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTECH، تام فیلیپس از یوروگیمر، در صفحه توئیتر خود گفت سونی از قصد و به‌صورت آگاهانه تصمیم گرفت تعدادی از اعلامیه‌های مربوط به بازی‌های انحصاری و غیر انحصاری را در نمایش ماه گذشته نشان ندهد و برای زمانی دیگر ذخیره کند، بنابراین هنوز آن‌ها بازی‌هایی دارند که به نمایش نگذاشته‌اند.

اخیرا شایعات حاکی از آن هستند که قسمت جدید State of Play در ماه اوت (مرداد-شهریور) برگزار می‌شود و تام فیلیپس هم تایید کرد که او هم همین را شنیده است. در واقع سونی این اعلامیه‌های جدید را ذخیره کرد تا وقتی Xbox نمایش خود را برگزار نمود، پاسخی به آن‌ها داشته باشد.

تمام این اطلاعات را شایعه در نظر بگیرید، البته واقعی بودن آن‌ها محتمل است. احتمال می‌دهیم که از بازی جدید Silent Hill رونمایی شود. همچنین شایعاتی هم پخش شده که استودیوی Guerrilla Games در کنار Horizon 2: Forbidden West روی یک بازی آنلاین چندنفره کار می‌کند. احتمالا خبرهایی هم از بهبودهای عناوین The Last of Us: Part II و Ghost of Tsushima و Dreams برای PS5 می‌شنویم.

منبع متن: pardisgame