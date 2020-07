همانطور که مایکروسافت قول‌اش را داده بود، قرار است در ماه جاری میلادی شاهد برنامه‌ای برای نمایش بازی‌های کنسول نسل بعد این شرکت باشیم. مایکروسافت خبر از برگزاری برنامه‌ای به اسم Xbox Games Showcase در روز ۲۳ جولای داده است. این برنامه مشخصا قرار است به بازی‌های ساخته‌ی خود مایکروسافت بپردازد.

برنامه‌ی قبلی مایکروسافت، یعنی اینساید ایکس‌باکس ماه می، محتوای عجیب و غریبی در خود نداشت و با اینکه به عنوان نمایشی برای بازی‌های ایکس‌باکس سری ایکس معرفی شده بود، به غیر از یکی دو بازی، فقط به نمایش بازی‌های ایکس‌باکس وان پرداخت. تصور می‌کنیم این برنامه‌ی جدید یعنی Xbox Games Showcase کاملا روندی متفاوت را انتخاب کرده باشد. «آرون گرین‌برگ»، مدیر مارکتینگ ایکس‌باکس، که در برنامه‌ی قبلی هم با وب‌کم فوق حرفه‌ای خود سر و صدا به پا کرد، یکی دو ماه پیش گفته بود که برنامه‌ای برای ماه جولای در دست ساخت دارند که فقط به بازی‌های Xbox Game Studios می‌پردازد.

برنامه‌ی Xbox Games Showcase در روز دوم مرداد ساعت ۸ و نیم شب به وقت ایران پخش خواهد شد.

البته کم و بیش مطمئن هستیم که این رویداد Xbox Games Showcase محدود به بازی‌های خود مایکروسافت نخواهد بود و تعدادی بازی از شرکت‌های دیگر را هم در خود جای خواهد داد. با این حال، می‌دانیم که برنامه‌ی اصلی، نمایش بازی‌هایی است که استودیوهای متعدد و جدید مایکروسافت در دست ساخت دارند؛ بازی‌هایی که مشخصا برای ایکس‌باکس سری ایکس ساخته می‌شوند.

از حضور یک بازی مطمئن هستیم و آن Halo Infinite است. حساب کاربری رسمی هیلو در توییتر وجود قسمت جدید این بازی‌ها را در برنامه‌ی ایکس‌باکس تایید کرده است. با این حال، بقیه‌ی بازی‌ها در حد حدس و گمان هستند. مایکروسافت در طول یکی دو سال اخیر تعداد زیادی استودیوی بازی‌سازی را جذب و به زیر مجموعه‌ی Xbox Game Studios اضافه کرد؛ استودیوهایی مثل «آبسیدین»، «دابل فاین» یا «نینجا تئوری». در کنار استودیوهای متعدد خریداری شده، مایکروسافت دو استودیوی بازی‌سازی بزرگ دیگر هم تاسیس کرده است؛ یکی استودیویی جدید به اسم The Initiative برای ساخت بازی‌های بزرگ سینمایی و دیگری شعبه‌ی جدیدی از Playground Games (سازنده‌ی بازی‌های فورتزا هورایزن) است.

بعید نیست تعداد زیادی از این استودیوها در برنامه‌ی Xbox Games Showcase ساخته‌های خود را به نمایش بگذارند. به طور کلی و پس از برنامه‌ی نه چندان خوب اینساید ایکس‌باکس دو ماه پیش، انتظارات بالایی از مایکروسافت داریم، چون تصور می‌کنیم این شرکت همه چیز خود را رو نکرده و بخش زیادی از آن‌ها را برای برنامه‌ی Xbox Games Showcase در نظر گرفته است.

مایکروسافت رسما حرفی از اعلام اخبار مربوط به کنسول‌های نسل بعد خود نزده است و تحلیل‌گران صنعت بازی هم تایید کرده‌اند که در این برنامه نه خبری از اعلام قیمت ایکس‌باکس سری ایکس خواهد بود و نه خبری از نمایش ایکس‌باکس سری اس یا همان لاکهارت.

می‌توانید این برنامه را از شبکه‌های مختلف مایکروسافت در توییچ، یوتیوب، توییتر و فیس‌بوک ببینید.

