شایعه: نینتندو دایرکت جدید در تاریخ 20 جولای

آخرین دایرکت جامع نینتندو شهریور پارسال برگزار شد و از آن موقع تقریبا چیزی حدود 10 ماه می‌گذرد. به علت وقایع مختلف، به غیر از یک مینی دایرکت و دایرکت‌های مختص به یک بازی، هیچ خبری از یک دایرکت جامع از طرف نینتندو نشد و لغو شدن نمایش E3 نینتندو در بهار امسال نیز این فاصله را بیشتر و بیشتر کرد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از GamingBolt، طبق شایعات مطرح شده، ظاهرا نینتندو بنا دارد 20 جولای جاری، به این سکوت پایان دهد.

در انجمن ResetEra، کاربر Kelios که از اینسایدرها معتبر نینتندو است این موضوع را مطرح کرده که احتمالا نینتندو برای دوشنبه، 20 ماه جولای جاری، یک دایرکت جامع تدارک دیده. که به نوعی یک هفته بعد از عرضه Paper Mario: The Origami king است. او همچنین اشاره کرد که تاریخ انتشار اعلامیه این دایرکت احتمالا جمعه قبل آن در تاریخ 17 جولای باشد.

هم اکنون تعداد زیادی از عناوین نینتندو، مانند Bayonetta 3، ادامه The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Metroid Prime 3 و... نه نمایش گیم پلی داشته‌اند و نه تاریخ عرضه. بعلاوه هنوز هیچ خبری از لاین آپ نینتندو برای تعطیلات پایان سال نداریم و به نظر می آید 20 جولای زمان خوبی برای روشن کردن همه این موارد باشد.

باید منتظر ماند و دید این شایعات حقیقت دارند، یا مانند دیگر شایعات پیرامون دایرکت های نینتندو در این ده ماه، شایعه ای بیش نیستند.

منبع متن: pardisgame