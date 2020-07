از بازی جدید Crash Bandicoot: On the Run رونمایی شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، اگر از طرفداران دوآتیشه‌ی سری بازی‌های Crash Bandicoot هستید، چند هفته گذشته با شما بسیار مهربان بوده است. اول از همه شرکت Activision و استودیو بازی‌سازی Toys for Bob اعلام کرد Crash Bandicoot 4: It’s About Time منتشر خواهد شد و حال از بازی Crash Bandicoot: On the Run رونمایی شده است .

Crash Bandicoot: On the Run عنوانی است در سبک رانر که توسط King برای iOS و Android ساخته شده است. این شرکت خریداری شده توسط Activision Blizzard در سال 2016 دارای رزومه‌بسیار خوبی در صنعت بازی های موبایل است. آن‌ها برای سری بازی های Saga از جمله عناوین معروف به Candy Crush Saga شناخته می‌شوند، بنابراین می‌توان اطمینان پیدا کرد که عنوان جدید ساخته شده قرار است بازی‌خوبی از آب دربیاید...

این بازی با عنوان "New Crash Adventure" رونمایی شده که در آن "Dr. Neo Cortex" موجودات شروری را در سراسر جهان اعزام کرده است تا بتواند همه ابعاد را کنترل کند. شخصیت محبوب سری یعنی Crash به کمک خواهرش باید مینیون‌های Cortex را به ابعاد خاص خود بازگرداند! همچنین تایید شده این عنوان دارای حالت‌های دو و چندنفره است.

در کنار Crash، Coco و دکتر Neo Cortex، گروه از دشمنان و باس‌فایت‌های کلاسیک سری از جمله Scorporilla و Nitrus Brio نیز تایید شده‌اند که در حال بازگشت به مجموعه‌ هستند. همچنین این موارد در کنار برخی از سطوح بازی اورجینال مانند Turtle Woods، Lost City و Temple Ruins است.

این بازی برای پیش ثبت نام هم‌اکنون در فروشگاه برنامه iOS و فروشگاه Google Play در دسترس است. همچنین تایید شده که افرادی که این بازی را پیش ثبت‌نام کنند، در زمان انتشار، یک اسکین blue hyena منحصر به فرد دریافت می‌کنند. قرار دادن این اسکین به این معنی است که هنگام انتشار بازی پرداخت‌های درون برنامه‌ای خواهد داشت که البته برای هیچ کس تعجب آور نیست. این در حالی است که تایید شد عنوان Crash Bandicoot 4: It’s About Time پرداخت‌درون برنامه‌ای نخواهد داشت.

منبع متن: pardisgame