به گزارش پردیس‌گیم و به نقل dualshockers، جف کیلی تهیه‌کننده و مجری رویداد Opens Night Live Gamescom، در آخرین جلسه‌ی پرسش و پاسخ در توییتر خود تأیید کرد که ما می‌توانیم اطلاعات بیشتری در مورد ویترین ONL امسال در هفته‌های آینده کسب کنیم.

سال گذشته، جف کیلی رسماً نخستین رویداد Opening Night Live را برای Gamescom 2019 در آلمان برگزار کرد، که در آن تریلرهای جدیدی از بازی‌های Death Stranding ، Gears 5 ، Little Nightmares 2 ، Need For Speed ​​Heat و برخی دیگر از عناوین Triple-A و Indie ارائه شده است. خوشبختانه، علی‌رغم همه چالش‌های ناشی از بیماری همه گیر COVID-19 که این روز‌ها در هر موضوع و صنعتی سرک می‌کشد و تاثیر خود را می‌گذارد، این نمایشگاه امسال نیز به صورت زنده اجرا می شود.

در جریان پرسش و پاسخ اخیر در توییتر، هنگامی که از جف کیلی در مورد حضور شرکت کنندگان در افتتاحیه امسال سؤال شد، به هواداران اطمینان داد که نمایش امسال به مانند سال گذشته عالی خواهد بود، تریلرهای جدیدی از تمام بازی‌های بزرگ بعدی که در اواخر امسال وجود دارد منتشر خواهد و همچنین موارد بیشتر و مهیج‌تر. او همچنین فاش کرد که آن‌ها یک استودیوی زیبا برای میزبانی و ارائه این رویداد دیجیتال در شهر لس آنجلس طراحی کرده اند.

بدیهی است که عناوین پیش بینی شده زیادی وجود دارند که امسال به همراه PS5 و Xbox Series X منتشر می‌شوند. از Halo Infinite شرکت Microsoft گرفته تا بازی Spider-Man : Miles Morales شرکت Sony. همچنین چندین و چند بازی مولتی‌پلتفرمر مهم و محبوب مانند Cyberpunk 2077 ، Assassin’s Creed Valhalla و Call of Duty 2020 وجود دارد که قطعاً سزاوار این هستند که لحظات خاص خود را در طول نمایش داشته باشند. در حال حاضر، پرطرفدارترین رویداد پیش رو بون شک نمایشگاه ویترین بازی‌های ایکس باکس شرکت Microsoft است که از 23 ژوئیه به طور زنده آغاز خواهد شد. گذشته از یک تریلر جدید برای Halo Infinite، این نمایش همچنین نگاهی دقیق‌تر به سایر پروژه‌های در حال انجام در Xbox Game Studios و همچنین به روزرسانی‌های جدید در مورد عناوین شخص ثالثی که به Xbox Series X می‌آید، ارائه می‌دهد.

امسال Gamescom Opening Night Live در تاریخ 27 اوت اتفاق می‌افتد و همانطور که قبلاً اعلام شده بود، آخرین قسمت از جشنواره بزرگ بازی تابستانی 2020 خواهد بود.

به نظر شما به جز عناوین ذکر شده، احتمال رونمایی از چه عناوین بزرگی دیگری وجود دارد؟

منبع متن: pardisgame