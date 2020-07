این هفته جای هیجان انگیزترین خبر هفته، هیجان انگیزترین تجربه هفته عوض میشه. بچه ها از تجربه و اخبار جذاب هفته اخیر صحبت می‌کنن.

بعدش کامیاب، عرفان، علیرضا و ابوالفضل در مورد بازی‌های نقش آفرینی بصورت کامل صحبت می‌کنن و بعدش تفاوت های ساب‌ژانر های این نوع بازی ها رو مشخص می‌کنند.

کامیاب توضیحاتی در مورد نقش آفرینی‌های شرقی میده، عرفان نظرات خودش از نقش آفرینی‌ها میگه و از تجرش بعنوان منتقد از بازی Persona 5 صحبت می‌کنه. علیرضا هم بیشتر روی ساب‌ژانرهای غربی و سری دارک سولز غوطه ور میشه.

در نهایت هم ابوالفضل سعی می‌کنه با طرح چند سوال و مقایسه دو بازی گلچین از نقش آفرینی‌های شرقی و غربی، بحث رو به نتیجه‌ای برسونه و اون رو ببنده.

بنابر بحث و‌ جدل‌های هفته های اخیر و تصمیم‌گیری بچه‌های بخش تحریریه، قرار بر این شد که سه‌شنبه هفته آینده بحث رو به «بررسی داستانی بازی The Last Of Us Part II» اختصاص بدیم و با شرکت منتقد بازی، داستان رو کمی بازتر کنیم. این قسمت به صورت پردیس‌کست+ در اختیار شما قرار می‌گیره و قسمت دوازدهم طبق روال همیشگی جمعه منتشر خواهد شد.

