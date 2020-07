تماشا کنید: تیزر رسمی Far Cry 6 منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم، دیروز بود که تصویر و اطلاعات زیادی از داستان بازی Far Cry 6 توسط فروشگاه هنگ کنگ پلی استیشن لو رفت. تنها چند ساعت بعد یوبیسافت تیزر رسمی بازی را منتشر کرد و خبر داد که اطلاعات تکمیلی در رویداد Ubisoft Forward که فردا در جریان استدر دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

در این تیزر کوتاه شاهد حضور بازیگر شناخته شده‌ی سریال Breaking Bad و Better Call Saul یعنی Giancarlo Esposito در نقش آنتوان هستیم. او روزهای پیش اعلام کرده بود که در حال کار بر روی یک بازی ویدیویی بزرگ می‌باشد. اما آیا این تمام ماجراست؟ با در کنار هم گذاشتن داده‌ها می‌توانیم پی ببریم که پسر کوچکی که در پوستر Far Cry 6 دیده می‌شود آنتاگونیست Far Cry 3 یعنی Vass است.

بازیگر نقش واس نیز هفته‌های قبل اعلام کرده بود که دوست دارد به نقش قدیمی‌اش بازگردد و آماده‌ی انجام این کار می‌باشد. شاید نتیجه گیری زودهنگام درست نباشد اما به نر می‌رسد که Far Cry 6 درمورد دوران کودکی واس، کاراکتر محبوب و ضد قهرمان مجموعه‌ی Far Cry می‌باشد. شما می‌توانید تیزر رسمی Far Cry 6 را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:





دانلود با کیفیت SD-دانلود با کیفیت HD

تماشا در حالت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame