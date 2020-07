کنفرانس‌های بزرگ تابستان، جای خود را به توییت‌های جداگانه داده‌اند و سونی یکی پس از دیگر در قالب توییت‌های کوتاه، از پلی‌استیشن ۵ و قابلیت‌های جدید آن می‌گوید. توییت جدید پلی‌استیشن به قاب و عکس روی جلد بازی‌های پلی‌استیشن ۵ پرداخته است. اساسا، قاب بازی‌های پلی‌استیشن ۵ هیچ فرقی با گذشته نکرده.

پیش از این، بین نسل‌های پلی‌استیشن شاهد تغییر کامل ظاهر قاب بازی‌ها بودیم.

سونی رسما با نمایش عکس روی جلد قسمت بعدی بازی اسپایدرمن، از سبک ظاهری قاب بازی‌های پلی‌استیشن ۵ رونمایی کرده و در وبلاگ پلی‌استیشن نوشته است که پاییز امسال در فروشگاه‌ها، با قاب‌هایی به این شکل برای بازی‌های پلی‌استیشن ۵ روبرو خواهیم شد.

می‌توانیم ببینیم که از نظر ظاهری، به غیر از تغییر رنگ آبی پس‌زمینه‌ی لوگوی PS5، تغییر دیگری در سبک ظاهری جلد بازی‌ها صورت نگرفته است و حتی رنگ اصلی خود قاب مثل پلی‌استیشن ۴ آبی باقی خواهد ماند.

البته واضح است که رنگ سفید روی جلد و بدنه‌ی آبی رنگ قاب، متناسب با طراحی خود کنسول و دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ انتخاب شده است؛ طوری که مثل کنسول و دسته، دو رنگ آبی و سفید هم در قاب بازی‌های پلی‌استیشن ۵ دیده می‌شوند.

پیش از این، بین نسل‌های پلی‌استیشن شاهد تغییر کامل ظاهر قاب بازی‌ها بودیم. قاب سی‌دی بازی‌های پلی‌استیشن وان جای خود را به قاب معمول دی‌وی‌دی برای بازی‌های پلی‌استیشن ۲ دادند. بازی‌های پلی‌استیشن ۳ از قاب معمول دیسک‌های بلو-ری استفاده می‌کردند، ولی به رنگ خاکستری و بازی‌های پلی‌استیشن ۴ هم با اینکه از نظر اندازه، کم و بیش سبک قاب‌های بلو-ری را حفظ کرده بودند، ولی طراحی مختص خود را داشتند.

حتی طراحی قاب بازی‌های ایکس‌باکس هم بین سه نسل این کنسول، کاملا تفاوت کرده بود. قاب‌های اولین ایکس‌باکس طراحی متفاوتی با قاب‌های ایکس‌باکس ۳۶۰ داشتند و قاب بازی‌های ایکس‌باکس وان هم جدا از هر دو طراحی شده بودند. قاب بازی‌های نینتندو هم که به جای خود. بازی‌های نینتندو در هر نسل نه‌تنها قاب کاملا متفاوتی داشتند، بلکه هر نسل کنسولی نینتندو حتی از دیسک و کارتریج متفاوتی که ساخته‌ی خود نینتندو است استفاده می‌کند.

در حال حاضر، نه مایکروسافت و نه سونی قرار نیست از نظر ظاهری طراحی قاب و عکس روی جلد بازی‌های نسل بعد خود را تغییر دهند.

فعلا، از عکس روی جلد Spider-Man: Miles Morales لذت ببرید.

منبع: وبلاگ پلی‌استیشن

The post عکس روی جلد و قاب بازی‌های پلی‌استیشن ۵ را ببینید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala