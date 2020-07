چند ساعت پس از انتشار غیر رسمی اولین اطلاعات ششمین قسمت مجموعه بازی‌های فار کرای، شرکت بازی‌سازی یوبی‌سافت ضمن تایید وجود Far Cry 6 از رونمایی آن در مراسم Ubisoft Forward یکشنبه شب خبر داد. فار کرای ۶ قرار است مثل چند قسمت اخیر این مجموعه روی یک ضد قهرمان تمرکز داشته باشد و ضد قهرمان ششمین قسمت این مجموعه، بازیگر شخصیت گاس فرینگ سریال برکینگ بد است.

عرضه‌ی Far Cry 6 برای روز ۳۰ بهمن در نظر گرفته شده است.

بازی Far Cry 6 دیشب برای اولین بار در پلی‌استیشن استور هنگ کنگ دیده شد. طولی نکشید تا یوبی‌سافت تمام اطلاعات مربوط به بازی را از روی پلی‌استیشن استور حذف کند، ولی همان زمان کوتاه هم کافی بود تا افراد از صفحه‌ی رسمی بازی تعدادی اسکرین‌شات بگیرند. به لطف این تصاویر، کمی از قصه‌ی اصلی Far Cry 6 می‌دانیم.

اتفاقات قصه‌ی بازی در کشوری به اسم «یارا» روی می‌دهد؛ شهری که ظاهرا در امریکای جنوبی قرار دارد. «جیانکارلو اسپوزیتو»، بازیگر معروف نقش «گاس فرینگ» سریال برکینگ بد، دیکتاتوری است که بر کشور یارا حکومت می‌کند. این شخصیت که «آنتون کاستیو» نام دارد، به دنبال برگرداندن افتخار گذشته‌ی کشورش است، آن هم به هر قیمتی. در این میان هم پسرش «دیگو» او را همراهی می‌کند.

تصویر روی جلد بازی که بیرون درز کرده، آنتون کاستیو و پسرش را به خوبی نشان می‌دهد. جمعیت زیادی از طرفداران، مشخصه‌های ظاهری دیگو را با ضد قهرمان اصلی فار کرای ۳ یعنی «واس» مقایسه کرده و نتیجه گیری کرده‌اند که آن‌ها یک شخصیت هستند. البته که از نظر مکانی فار کرای ۳ و فار کرای ۶ کاملا متفاوت هستند.

کشتارهای کاستیو در کشورش، منجر به شکل‌گیری انقلابی شده است. بازی‌کننده‌ها قصه‌ی بازی را در نقش شخصیتی به اسم «دنی روهاس» دنبال می‌کنند. دنی به نیروهای چریکی یارا می‌پیوندد تا در مقابل کاستیو و ارتش او مبارزه و کشورش را آزاد کند.

در توضیحات بازی آمده است که Far Cry 6 بزرگترین نقشه‌ی این مجموعه را دارد؛ طوری که از جنگل‌های بزرگ و همیشگی فار کرای گرفته تا پایتخت یارا به اسم «اسپرانزا» را در خود جای داده است.

هم‌چنین گفته شده است که خریداران نسخه‌ی دیجیتال Far Cry 6 روی پلی‌استیشن ۴، به صورت رایگان نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ این بازی را دریافت خواهند کرد. مطمئنا این موضوع برای نسخه‌های ایکس‌باکس بازی هم صدق خواهد کرد.

عرضه‌ی Far Cry 6 برای روز ۱۸ فوریه سال ۲۰۲۱ (۳۰ بهمن ۱۳۹۹) در نظر گرفته شده است.

تیزر کوتاه بازی که توسط یوبی‌سافت و مطمئنا به خاطر به بیرون درز کردن اطلاعات بازی منتشر شده است را در ادامه قرار داده‌ایم.

