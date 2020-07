گزارش؛ پیش دانلود عنوان Ghost of Tsushima هم اکنون برای PS4 در دسترس است

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، بعد از چندین سال انتظار، حالا فقط یک هفته تا عرضه‌ی Ghost of Tsushima فاصله داریم. جدیدترین ساخته Sucker Punch Productions نه تنها یک آی‌پی جدید از سازندگان سری محبوب the infamous است، بلکه یکی از آخرین انحصاری‌های سونی پیش از عرضه‌ی کنسول PS5 نیز می‌باشد. اگر صبر کردن برای تجربه‌ی زندگی یک سامورائی برایتان سخت است، می‌توانید دانلود بازی را از حالا شروع کنید تا در روز انتشار دیگر نخواهید بیشتر از این صبر کنید.

سونی رسماً چراغ سبز پیش دانلود Ghost of Tsushima را روشن کرده و افرادی که بازی را در PlayStation Store پیش خرید کرده‌اند می‌توانند دانلود آن را قبل از عرضه از امروز شروع کنند. به صورت کلی، حجمی که باید دانلود کنید حدود 34.67 GB است، خیلی کمتر از انحصاری قبلی PS4 یعنی The Last of Us Part II که اندازه‌ی تقریباً 100GB داشت.

بعد از نمایش‌هایی که به تازگی از بازی مشاهده کردیم، دیگر مجبور نیستیم مدت زیادی منتظر Ghost of Tsushima باشیم. همانطور که پیش‌تر نیز پوشش داده بودیم، نقدها و نمرات جدیدترین ساخته‌ی Sucker Punch در 24 تیر ماه منتشر خواهد شد و به کمک آن می‌توانید تصمیم نهایی خود درمورد تهیه‌ی بازی بگیرید. همچنین می‌توانید ویدئوهایی در رابطه با گیم پلی و مبارزات در این لینک تماشا کنید.

عنوان Ghost of Tsushima در 27 تیر ماه به صورت انحصاری برای PS4 منتشر می‌شود.

