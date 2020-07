شرکت بازی‌سازی ۲K Games خبر از تعویق در عرضه‌ی بازی Mafia: Definitive Edition داده است. طبق خبری که این شرکت منتشر کرده، می‌توانیم در روز ۲۵ سپتامبر منتظر عرضه‌ی این بازی باشیم. پیش از این قرار بود بازسازی مافیا ۱ در روز ۲۸ آگوست عرضه شود.

تاریخ عرضه‌ی Mafia: Definitive Edition به ۴ مهر موکول شده است.

البته که تنها با تاخیری یک ماهه روبرو هستیم؛ تاخیری که طبق گفته‌ی سازندگان بازی، به خاطر مشکلات ناشی از بیماری کووید ۱۹ و چالش‌های کار از خانه به وجود آمده است.

استودیوی سازنده‌ی بازی یعنی Hangar 13 بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن از دلایل تاخیر بازی گفته است:

«تاریخ عرضه‌ی بازی Mafia: Defective Edition به ۲۵ سپتامبر تغییر پیدا کرده است. با اینکه تصمیم داشتیم تا بازی را یک ماه زودتر و در روز ۲۸ آگوست منتشر کنیم، تمام کردن همه چیز و آماده کردن بازی برای این تاریخ مشخص شده، به خاطر بحران جهانی کووید ۱۹ بسیار چالش‌برانگیز شده است. ما هم هرگز نمی‌خواهیم تا خدشه‌ای در کیفیت تجربه‌ی بازی ایجاد شود. ساخت بازسازی مافیا ۱ پروژه‌ای هیجان‌انگیز برای ما بوده است. بسیاری از توسعه دهندگان بازی، در ساخت بازی اصلی مافیا همکاری داشته‌اند و همه‌ی ما اطمینان حاصل پیدا کرده‌ایم تا تجربه‌ای ارتقا یافته از آن بازی کلاسیک خلق کنیم. از صبر و درک شما تشکر می‌کنیم.»

در ادامه پیغام هم‌چنین آمده است که می‌توانیم در روز ۲۲ جولای، یعنی کمتر از دو هفته‌ی دیگر، شاهد گیم‌پلی Mafia: Definitive Edition باشیم.

تیزر کوتاهی از گیم‌پلی بازی منتشر شده است که آن را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

بازی Mafia: Definitive Edition در روز ۲۵ سپتامبر (۴ مهر) برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

