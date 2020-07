سونی به مقدار ۲۵۰ میلیون دلار از سهام شرکت اپیک گیمز را خریداری و در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. البته بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که این سرمایه‌گذاری توسط شرکت اصلی سونی صورت گرفته است، نه پلی‌استیشن و شرکت‌های وابسته به آن.

سونی و اپیک گیمز طی بیانیه‌ای مشترک این خبر را اعلام کرده و در قالب آن، از برنامه‌های خود برای همکاری در حوزه‌های تکنولوژی، سرگرمی و سرویس‌های آنلاین خبر داده‌اند. در این بیانیه آمده است که در نتیجه‌ی این سرمایه‌گذاری، سونی و اپیک گیمز همکاری‌های بیشتری در ساخت محصولات حوزه‌ی سرگرمی خواهند داشت و هم‌چنین از پلتفرم اجتماعی بزرگ اپیک گیمز و اکوسیستم دیجیتال آن ها برای خلق تجربه‌هایی خاص و جدید استفاده خواهند کرد.

«کنیچیرو یوشیدا»، مدیر عامل سونی، در پیغامی درباره‌ی این سرمایه‌‌گذاری گفته است: «تکنولوژی قدرتمند اپیک در حوزه‌هایی مثل گرافیک، آنریل انجین و دیگر ساخته‌های آن‌ها، اپیک گیمز را در بالاترین رتبه بین توسعه دهندگان موتورهای بازی‌سازی قرار می‌دهد. بهترین مثال برای تلاش‌های آن‌ها، محصول انقلابی حوزه‌ی سرگرمی یعنی فورتنایت است. با این سرمایه‌گذاری، ما ظرفیت‌های بیشتری برای همکاری با اپیک خلق خواهیم کرد؛ همکاری‌هایی که هم به نفع مصرف کنندگان و هم به نفع صنعت خواهد بود. این همکاری‌ها نه فقط در حوزه‌ی بازی‌های ویدیویی، بلکه در حوزه‌ی سرگرمی‌های دیجیتال صورت خواهد گرفت.»

در ادامه، «تیم سویینی»، مدیر عامل اپیک گیمز، درباره‌ی این همکاری جدید اضافه کرده است: «سونی و اپیک هر دو تجارت‌هایی دارند که خلاقیت و تکنولوژی را با یکدیگر گره می‌زنند. ما هر دو دیدگاهی یکسان برای تجربه‌هایی به کمک رندر همزمان سه بعدی داریم؛ تجربه‌هایی که به ساخت محصولاتی حوزه‌های بازی، فیلم و موسیقی منجر می‌شوند. برنامه داریم تا با همکاری یکدیگر، اکوسیستم دیجیتالی بسازیم که امکانات بیشتری چه به مصرف کنندگان و چه به تولید کنندگان محتوا ارایه می‌دهد.»

بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که سرمایه‌گذاری سونی در اپیک گیمز، قرار نیست به عرضه‌ی انحصاری و چیزهایی شبیه به آن ختم شود. پیش از هر چیز باید دوباره تاکید کنیم که با همکاری سونی و اپیک گیمز طرف هستیم، نه همکاری پلی‌استیشن و اپیک گیمز. سونی احتمالا پلتفرم دیجیتال اپیک گیمز یعنی فورتنایت و استفاده‌های مختلف آن در بازی، فیلم و موسیقی را هدف گرفته است. در حال حاضر آنریل انجین حتی در ساخت فیلم‌ها و سریال‌ها هم استفاده می‌شود و همکاری اپیک و سونی می‌تواند نتایج مختلفی داشته باشد.

با این حال، بدون شک همکاری بیشتر اپیک گیمز و پلی‌استیشن، یکی از نتایج مهم این سرمایه‌گذاری بزرگ خواهد بود. حتی همین حالا هم اپیک گیمز همکاری بسیار نزدیکی با سونی برای بهینه‌سازی موتور پایه‌ی آنریل انجین خود برای پلی‌استیشن ۵ داشته است و می‌توانیم انتظار داشته باشیم این همکاری حتی بزرگتر شود.

نهایتا، باید اضافه کنیم ارزش بازار اپیک گیمز در چند سال گذشته رشدی شگفت‌انگیز داشته است و سرمایه‌گذاری در این شرکت با در نظر گرفتن آینده‌ی آن، اساسا حرکتی هوشمندانه و کاملا منطقی است.

منابع: Sony، Daniel Ahmad

