مجموعه بازی‌های مسابقه‌ای Test Drive Unlimited قرار است پس از نزدیک به یک دهه غیبت، دوباره بازگردند. شرکت بازی‌سازی KT Racing خبر از شروع ساخت شماره‌ی جدید این سری بازی‌ها به نام Test Drive Unlimited Solar Crown داده است. بازی برای کامپیوتر ساخته خواهد شد و زمان عرضه‌ی مشخصی هم ندارد.

حقوق مجموعه بازی‌های Test Drive Unlimited متعلق به شرکت آتاری بود و این سری بازی‌ها با تهیه کنندگی آن‌ها ساخته می‌شد، ولی در پی ورشکستگی آتاری، مالکیت مجموعه‌ی Test Drive Unlimited در سال ۲۰۱۶ به شرکت Bigben Interactive فروخته شد. بازی Test Drive Unlimited Solar Crown هم اساسا با تهیه کنندگی Bigben Interactive ساخته می‌شود که چند ماهی است نام سابق خود را از دست داده و با نام Nacon شناخته می‌شود.

گفته شده که ساخت Test Drive Unlimited Solar Crown در مراحل اولیه قرار دارد.

استودیوی سازنده‌ی این شماره‌ی جدید Test Drive Unlimited، یعنی شرکت KT Racing، ساخت سری بازی‌های مسابقه‌ای WRC را در کارنامه‌ی کاری خود دارد. با این حال، در ویدیوی رونمایی از Test Drive Unlimited Solar Crown، از زبان کارگردان این بازی شنیدیم که تیم توسعه دهنده‌ی بازی، سابقه‌ی کار روی دو شماره‌ی قبلی این سری بازی‌ها را داشته است.

صحبت زیادی از روند Solar Crown نشده و تیزر کوتاه آن هم چیزی از گیم‌پلی را نشان نمی‌دهد. با این حال، گفته شده که می‌توانیم در Solar Crown انتظار بازگشت عناصر اصلی سری بازی‌های Test Drive Unlimited را داشته باشیم؛ یعنی نقشه‌ای بزرگ که در آن گشت و گذار می‌کنیم، شخصیتی که کاملا توسط خودمان ساخته می‌شود و خودروهای مختلفی که می‌توانیم با پیشرفت در بازی، خریداری کنیم.

مجموعه بازی‌های Test Drive Unlimited در مقایسه با دیگر بازی‌های سبک مسابقه‌ای، روندی کاملا متفاوت و مختص به خود دارند. هدف اصلی این بازی‌ها شاید نه پیروزی در جام اصلی، بلکه خرید خانه‌ها و گاراژهای مختلف و پر کردن آن‌ها با خودروها گران‌قیمت است.

گفته شده که این عناصر همیشگی مجموعه بازی‌های Test Drive Unlimited در شماره‌ی جدید آن هم حضور خواهند داشت، ولی در عین حال انتظارات بازی‌کننده‌ها از یک بازی مسابقه‌ای مدرن را هم برآورده خواهند کرد.

نمی‌دانیم آیا در دوره‌ای که فورتزا هورایزن بهترین تجربه‌ی رانندگی ممکن را در نقشه‌ای کاملا باز ارایه می‌دهد، جایی برای Test Drive Unlimited هم وجود دارد یا نه. اساسا سازندگان Solar Crown اگر می‌خواهند در این رقابت دوام بیاورند، باید از همین حالا به دنبال ارایه‌ی تجربه‌ای کاملا متفاوت باشند.

می‌توانید در ادامه تیزر بسیار کوتاه بازی را ببینید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

منبع متن: digikala