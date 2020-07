تاریخ عرضه‌ی بازسازی Kingdoms of Amalur: Reckoning مشخص شده است. طبق خبری که شرکت THQ Nordic اعلام کرده، این بازسازی قرار است در روز ۸ سپتامبر روی کنسول‌ها و کامپیوتر عرضه شود. این شرکت هم‌چنین خبر داده که تصمیم گرفته‌اند تا یک بسته‌ی الحاقی بزرگ برای این بازی بسازند.

چند هفته‌ی پیش بود که برای اولین بار از ساخت یک بازسازی بر اساس Kingdoms of Amalur: Reckoning شنیدیم. این بازی که عرضه‌ی آن به سال ۲۰۱۱ و کنسول‌های نسل پیش بازمی‌گردد، از بهترین نقش‌آفرینی‌های اکشن زمان خود است؛ طوری که سیستم مبارزه‌ی بسیار خوب آن یک سر و گردن از بازی‌های هم‌سبک بالاتر و سرگرم‌کننده‌تر بود.

بازی برای عرضه در روز ۱۸ شهریور و روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر در نظر گرفته شده.

زمانی که از عرضه‌ی این بازسازی، با نام جدید Re-Reckoning شنیدیم، حرفی از ساخت محتوای جدید برای آن زده نشده بود. گفته شده بود که می‌توانیم انتظار گرافیکی بالاتر و تعدادی پیشرفت گیم‌پلی را داشته باشیم. با این حال، شرکت سازنده‌ی این بازسازی یعنی استودیوی Kaiko Games تصمیم به ساخت محتوای کاملا جدیدی برای آن گرفته است.

ساخت یک بسته‌ی الحاقی کاملا جدید برای Re-Reckoning شروع شده است. این بسته‌ی الحاقی Fatesworn نام گرفته و قرار است در سال ۲۰۲۱ برای این بازی عرضه شود. جزییات بسته‌ی الحاقی و اینکه دقیقا چه محتوای جدیدی به آن اضافه می‌کند، در آینده اعلام خواهد شد.

بازی Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning با قیمت پایه‌ی ۴۰ دلار عرضه خواهد شد. نسخه‌ای گران‌تر به اسم Fate Edition هم برای بازی در نظر گرفته شده است که ۵۴ دلار قیمت دارد و خریداران این نسخه، به هنگام عرضه‌ی بسته‌ی الحاقی Fatesworn آن را هم دریافت خواهند کرد.

می‌توانید در ادامه اولین تریلر Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning و تصاویری از آن را ببینید.

