می‌دانیم که هیدتاکا میازاکی و جرج آرآر مارتین مشغول ساخت یک بازی جدید به اسم Elden Ring هستند؛ یک نقش‌آفرینی اکشن که قرار است کم و بیش شبیه به مجموعه بازی‌های دارک سولز باشد. با این حال، از زمان رونمایی بازی هیچ چیز از آن نشنیده‌ایم. با توجه به اینکه احتمالا در آینده‌ی نزدیک هم چیزی از Elden Ring نخواهیم شنید، تصمیم گرفته‌ایم تا به گفته‌های یک نفر در یک فروم اعتماد کنیم.

دقیقا تابستان سال گذشته بود که استودیوی بازی‌سازی فرام سافتور از ساخته‌ی بعدی خود به اسم Elden Ring رونمایی کرد؛ آن هم با یک تیزر انیمیشنی که چیزی از بازی به ما نمی‌گوید. در طول یک سال گذشته، نه تنها اطلاعاتی رسمی از بازی منتشر نشدند، بلکه حتی شایعات درست و درمانی هم از آن نشنیده‌ایم.

به تازگی، یکی از کاربران فروم ResetEra که سابقه‌ای بلند و بالا در ارایه‌ی اطلاعات صحیح دارد، شروع به صحبت از جزییات دنیا و روند بازی Elden Ring کرد. طولی نکشید که حساب کاربری او ناپدید و تعدادی از اطلاعات پاک شد. این جا بود که از صحت اطلاعات اطمینان پیدا کردیم و تصمیم به خلاصه کردن و گزارش آن‌ها گرفتیم.

در ادامه، می‌توانید درباره‌ی دنیا و گیم‌پلی Elden Ring بیشتر بخوانید.

جزئیات گیم‌پلی Elden Ring

بازی یک چرخه‌ی شب و روز دارد. زمان روز روی اتفاقات داخل بازی تاثیر می‌گذارد. دشمنان شب با دشمنان روز فرق می‌کنند. آب و هوای بازی هم به صورت پویا می‌تواند تغییر کند.

دنیای بازی برخلاف ساخته‌های قبلی فرام سافتور، حالت ثابتی ندارد و به صورت پویا تغییر می‌کند. دشمنان دیگر همیشه در یک نقطه نیستند و ممکن است اتفاقاتی بدون دخالت بازی‌کننده در محیط بازی رخ دهد. دنیای بازی جریان خاص خود را دارد و زنده است. نقشه‌ی بزرگ بازی هم با هدف گشت و گذار طراحی شده و مثل دیگر ساخته‌های فرام سافتور، از بازی‌کننده‌ها می‌خواهد تا همه چیز را خودشان کشف کنند.

دشمنان مختلفی در حال رفت و آمد در دنیای بازی هستند. به هنگام گشت و گذار، در دوردست غولآخرها و دشمنان بسیار بزرگی را می‌بینید که در حال حرکت هستند.

از دیدگاه گیم‌پلی، تلاش شده است تا الدن رینگ تکاملی از گیم‌پلی محبوب سری بازی‌های دارک سولز باشد. همان روند نقش‌آفرینی اکشن در بازی به صورت پیشرفته‌تر حضور دارد. از نظر ساختار بازی، تلاش شده است تا بازی شبیه به دارک سولز ۱ باشد و حس و حال یک دنیای کاملا متصل را به بازی‌کننده القا کند. تمام بخش‌های نقشه‌ی الدن رینگ به یکدیگر متصل هستند و بازی‌کننده‌ها خودشان انتخاب می‌کنند به چه سمتی حرکتی کنند. بازی پر است از مناطق مخفی و ناحیه‌هایی که بازی کننده خودش باید آن‌ها را کشف کند.

یکی از اهداف اصلی بازی، ساخت دنیایی کامل بوده که از همه نظر به صورت منطقی و معنایی صحیح باشد. دنیای الدن رینگ طوری طراحی شده تا اتفاقات هیجان‌انگیز و متنوعی در تمام بخش‌های آن و به هنگام گشت و گذار رخ دهند. هدف این بوده که دنیای بازی کاملا زنده به نظر برسد و بازی‌کننده‌ها بتوانند بسیار بیشتر از بازی‌های قبلی فرام سافتور غرق آن شوند و بخواهند ساعت‌های زیادی را فقط به گشت و گذار بگذرانند.

برخلاف بازی‌های قبلی فرام سافتور، نقشه‌ی الدن رینگ فقط شامل یک سرزمین نیست و مناطق متفاوتی را در خود جای داده؛ مناطقی که هر کدام از نظر ظاهری با یکدیگر فرق می‌کنند و مشخصات و ساختمان‌ها و دشمنان خاص خود را دارند.

الدن رینگ آیتمی است که تاثیر بسیار بزرگی روی دنیای بازی دارد و می‌تواند همه چیز محیط را تغییر دهد.

بازی‌کننده‌ها در برخورد با هر موقعیت، آزادی عمل بیشتری نسبت به نقش‌آفرینی‌های قبلی فرام سافتور خواهند داشت.

گشت و گذار در مناطق زیرزمینی بسیار مهم خواهد بود و بخش بزرگی از بازی را تشکیل خواهد داد.

هوش مصنوعی دشمنان با توجه به سیستم‌ها و مکانیک‌های متفاوت بازی و محیط جدید، پیشرفت کرده است. دشمنان می‌توانند تاکتیک‌های پیچیده‌تری را اجرا کنند. محیط جدید و متفاوت الدن رینگ و وسعت بیشتر آن در مقایسه با بازی‌های قبلی فرام سافتور، منجر به خلق مبارزات جذاب‌تر و پویاتری خواهد شد.

تلاش شده است تا به نسبت میزان پیشرفتی که بازی‌کننده‌ها در یک سیاهچال داشته‌اند، پاداش‌ها هم فرق کند؛ طوری که هرچه در یک منقطه‌ی سخت و خطرناک بیشتر پیشرفت کنید، آیتم‌های بهتری پیدا خواهید کرد.

سیستم نورپردازی جدیدی برای بازی طراحی شده است تا از نظر ظاهری، بازی محیطی واقعی‌تر داشته باشد و تغییر و تفاوت آب و هوا را به خوبی تداعی کند. ممکن است در باران وارد یک سیاهچال شوید و زمانی که از آن خارج می‌شوید، باران تمام شده و آسمان صاف شده باشد.

برای اینکه دنیای بازی واقعی‌تر و زنده‌تر شود، حیوانات هم در محیط قرار داده شده‌اند.

قابلیت‌های آنلاین و مبارزه با دیگر بازی‌کننده‌ها سر جای خود هستند.

جزییات دنیای بازی

دنیای بازی نژادهای مختلفی را در خود جای داده است. در نقش‌آفرینی‌های قبلی فرام سافتور، نژادها یا انسان بودند یا ظاهری شبیه به انسان داشتند. در الدن رینگ با نژادهایی متفاوت روبرو خواهیم شد.

همکاری با جرج آرآر مارتین در ساخت دنیای بازی، تاثیر مثبتی و مفیدی در این روند گذاشته است. الدن رینگ کامل‌ترین دنیا را بین تمام بازی‌های فرام سافتور دارد و هر عنصری در بازی، پیش‌زمینه‌ی داستانی بلند و بالایی دارد. دنیای بازی شخصیت‌ها، سلطنت‌ها و حتی خدایان و نیمه‌خدایان متعددی دارد که نقش مهمی در داستان ایفا می‌کنند.

شکسته شدن الدن رینگ روی تمام بخش‌های دنیا و موجوداتی که در سرزمین‌های آن زندگی می‌کنند، تاثیر گذاشته است. شخصیت اصلی بازی به هنگام پیشرفت، به تدریج با مشکلاتی که نبود الدن رینگ وجود آورده است آشنا می شود.

با شکستن الدن رینگ، سپری که اطراف سرزمین اصلی بازی وجود داشت و از ورود موجودات وحشتناک و هیولاها جلوگیری می‌کرد، از بین رفته است. این موجودات به آرامی در حال ورود به دنیای بازی هستند.

استفاده از جادو فقط به انتخاب یک عنصر خاص،‌ مثل آتش یا آب، محدود نمی‌شود. جادوهای مختلف هر کدام متعلق به گروه‌های خاص خود هستند. اینکه از عقاید کدام گروه بیشتر خوش‌تان می‌آید هم می‌تواند روی انتخاب جادوهای مختلف در بازی تاثیر بگذارد. هر گروه انگیزه‌های خود را دارد و قصه‌های فرعی بازی هم از طریق آن‌ها روایت می‌شود.

شخصیت اصلی بازی انسان است.

انگیزه‌های شخصیت اصلی در مقایسه با نقش‌آفرینی‌های قبلی فرام سافتور، بسیار شخصی‌تر است.

قصه و دنیای کلی بازی به تاریکی دارک سولز و بلادبورن نیست، ولی هنوز هم در آن قصه‌های فرعی تیره و تاریکی پیدا می‌شود.

در حال حاضر، نه می‌دانیم Elden Ring در چه مرحله‌ای از ساخت قرار دارد و نه حتی دیگر از پلتفرم‌های عرضه‌ی آن مطمئن هستیم. ساخت بازی اساسا پس از عرضه‌ی آخرین بسته‌ی الحاقی دارک سولز ۳ در فرام سافتور آغاز شده است؛ یعنی بازی از سال ۲۰۱۷ در توسعه قرار داشته.

حتی از نمایش Elden Ring هم در سال جاری مطمئن نیستیم. با این حال، با در نظر گرفتن مدت زمانی که بازی در توسعه قرار داشته، می‌توان پیش‌بینی کرد که احتمالا سال آینده با نمایش و عرضه‌ی آن طرف خواهیم شد.

The post اولین اطلاعات و جزییات گیم‌پلی Elden Ring به بیرون درز کردند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala