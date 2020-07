به گزارش پردیس‌گیم، در جریان نمایش‌های سالانه‌ی جذاب و مفرح Devolver Digital، شاهد تریلر جدید از گیم‌پلی بازی پرطرفدار Serious Sam 4 بودیم.

در این ویدئو ما شاهد بخش کوچکی از داستان بازی نیز هستیم، هر چند همه به این موضوع واقفیم که داستان در این بازی صرفاً بهانه‌ای است برای سلاخی بیگانگان و موجودات فضایی و نه بیشتر. همانطور که می‌دانید این مجموعه بازی از عناوین قدیمی تیراندازی اول شخص FPS می‌باشد.

نگاهی بر توضیحات رسمی بازی:

"بشریت در محاصره کامل قرار دارد، در حالی که موجودات بیگانه بی‌رحمانه به پیش می‌روند و اندک تمدن‌های باقی مانده را به خاک و خون می‌کشند. تنها مقاومت باقی مانده در برابر این هجوم، Serious Sam و دوستانش هستند.

این بازی یک پیش‌درآمد برای داستان و ماجراجویی‌های Serious Sam می‌باشد. گیم‌پلی کلاسیک مجموعه بازگشته، این‌بار با بهینه‌سازی و سلاح جدید و قدرتمند که به بازیکنان این فرصت را می‌دهد تا از غیرممکن‌ها نیز جان سالم به در ببرد. "

بازی Serious Sam 4 ابتدا در 2018 معرفی شد و سپس ما شاهد عرضه تصاویر و اطلاعات جدید از بازی بودیم. این بازی جدید نیز همانند پیشینیانش دارای گیم‌پلی خطی و سر راست می‌باشد، البته محیط‌های بازی به وضوح گسترده‌تر شده‌اند. بازیکنان در این بازی می‌توانند انتظار خیل عظیمی از دشمنان و انبوهی از اسلحه‌های متنوع را داشته باشند.

پیش از این آخرین عنوان از این مجموعه قدیمی، بازی Serious Sam 3 بود که در سال 2011 عرضه شده است. در این مدت سازنده بازی یعنی Croteam و ناشر مجموعه یعنی Devolver Digital مشغول عرضه عناوینی چون Serious Sam VR: The Last Hope و Serious Sam Bogus Detour بوده‌اند.

شایان ذکر است که بازی Serious Sam 4 برای عرضه در مردادماه برنامه‌ریزی شده است و هم‌اکنون نیز از طريق فروشگاه استیم (Steam) قابل پیش‌خرید است. همچنين بازی برای Google Stadia نیز عرضه خواهد شد.

خب دوستان نظرتان چیست؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame