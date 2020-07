ایکس‌باکس چند سالی است که از دیدگاه سخت‌افزار، جلوتر از رقیب خود حرکت می‌کند. با این حال، رقیب اصلی آن‌ها یعنی پلی‌استیشن، به لطف استودیوهای بازی‌سازی متعدد و مجموعه‌هایی که در اختیار دارد، توانسته است بخش بسیار بزرگتر از بازار را در اختیار بگیرد. در راستای مقابله با این موضوع، مایکروسافت به خرید استودیوهای بازی‌سازی بزرگ و مستقل روی آورده است و طبق گفته‌ی رییس ایکس‌باکس، این جریان باز هم ادامه پیدا خواهد کرد.

برای اولین بار در نمایشگاه E3 2018 بود که از اضافه شدن استودیوهای بازی‌سازی متعددی به زیر مجموعه‌ی استودیوهای بازی‌سازی ایکس‌باکس باکس مطلع شدیم؛ استودیوهایی مثل Compulsion Games، Double Fine، InXile، Obsidian، Undead Labs، Ninja Theory و Playground Games همگی به مایکروسافت پیوستند. طرفداران ایکس‌باکس و این استودیوها بسیار از این حرکت مایکروسافت خوشحال بودند، در حالی که از طرف دیگر، تحلیل‌گران صنعت بازی این حرکت مایکروسافت و هزینه‌های بزرگی که برای خرید این استودیو شده است را زیر سوال می‌بردند.

با این حال، مایکروسافت مطمئن است که نه‌تنها می‌تواند این تعداد استودیوی جدید و استودیوهای سابق خود را به خوبی مدیریت کند، بلکه حتی به دنبال جذب شرکت‌های بیشتر به تیم بازی‌سازی ایکس‌باکس است.

خرید استودیوهای جدید کار سختی نیست، مدیریت و استفاده از آن‌هاست که چالش‌های زیادی را با خود به همراه می‌آورد. تاریخ مایکروسافت هم با خریدهای نه چندان مناسب و همکاری‌های ناموفق، گره خورده است. مدیریت هفت استودیوی بازی‌سازی جدید، به همراه دیگر استودیوهای ایکس‌باکس، برای مایکروسافت راحت نخواهد بود، ولی «فیل اسپنسر»، مدیر ایکس‌باکس، معتقد است که این همکاری‌ها نتیجه خواهند داد.

فیل اسپنسر درباره‌ی استودیوهایی که خریداری کرده‌اند، به خبرگزاری Game Industry توضیح داده است: «اگر به لیست شرکت‌ها نگاه بیاندازید، می‌بینید که با بسیاری از آن‌ها پیش از این کار کرده‌ایم. برای مثال نینجا تئوری را در نظر بگیرید، زمانی که تنها بازی آن‌ها روی اولین ایکس‌باکس Just Add Monsters بود، تصمیم گرفتیم در قالب یک همکاری بازی Kung Fu Chaos را با آن‌ها بسازیم. با تیم شیفر پیش از این روی سایکونات‌ها و تعدادی بازی کینکت که او ساخت همکاری کردیم. در واقع اساس این خرید این استودیوها، رابطه‌ی گذشته‌ی ما با آن‌ها بوده است.»

مدیر ایکس‌باکس ادامه داده است: «دلیل دیگری که اعتماد به نقس کافی را به ما در خرید این استودیوها داد، سابقه‌ی ما در دیگر استودیوها بود. خرید مویانگ نقطه‌ی قوت ما بود. می‌دانید که این خرید بسیار بزرگ بود. مجموعه‌ی ماینکرفت بسیار شگفت‌انگیز و بزرگ بود. اما ماینکرفت پیچیدگی‌های بسیاری دارد. این بازی روی پلتفرم‌های زیادی است و کاملا توسط جامعه‌ی خاص خود هدایت می‌شود. اینکه بتوانیم مویانگ را با خود درگیر کنیم و باعث رشد ماینکرفت شویم، اعتماد به نفس ما را بالا برد.»

مایکروسافت برای خرید مویانگ ۲.۵ میلیارد دلار هزینه کرده بود؛ در نتیجه انتظارات برای چگونگی کار با این استودیو و نتیجه گرفتن از آن، بسیار بالا بود. ادغام کردن مویانگ با مایکروسافت وظیفه‌ای بود که به «مت بوتی» سپرده شده؛ فردی که در حال حاضر مدیریت تمام استودیوهای زیر نظر ایکس‌باکس یعنی شرکت Xbox Games Studios را برعهده دارد.

رویه‌ای که مت بوتی برای کنترل این شرکت‌ها پیش گرفته، کاملا مخالف روش‌های معمول و همیشگی کار با استودیوهای بازی‌سازی است. تیم شیفر، مدیر استودیوی دابل فاین، به خبرگزاری گیم اینداستری گفته است که او در ابتدا پیشنهاد مایکروسافت را کاملا رد کرد، چون به استقلال استودیوی خود اعتقاد داشت، ولی مت بوتی و رویه‌ی متفاوت مدیریت او بود که توانست شیفر را ترغیب به قبول پیشنهاد مایکروسافت کند.

شیفر به گیم اینداستری گفته است: «زمانی که برای اولین بار با ما درباره‌ی خرید صحبت شد، گفتیم که هیچ تصمیمی به فروش نداریم. اما با مت بوتی ملاقات کردم و او دیدگاهش را نسبت به تجارتی که در ذهن دارد و گیم پس توضیح داد. دو چیز برای من بسیار مهم بود. اول اینکه ما تماما فرهنگ سازمانی خودمان را حفظ می‌کردیم. نگران بودم، از اینکه باید لوگوهای دکور شرکت را به لوگوی ویندوز تغییر دهم یا اینکه ایمیل خود را به مایکروسافت دات کام بیاورم، ولی مت بوتی گفت که چنین خبری نیست. مت بوتی گفت که شما شرکت خودتان باقی می‌مانید، فقط زیرمجموعه‌ی ما خواهید بود. البته همه چنین حرفی می‌زنند، ولی من باورش کردم، چون دیدگاه آن‌ها برای گیم‌پس را درک کرده بودم.»

نحوه‌ی مدیریت استودیوهای بازی‌سازی ایکس‌باکس از سوی ایکس‌باکس کاملا با آنچه انتظار داریم تفاوت می‌کند. «برایان فارگو»، مدیر استودیوی InXile Entertainment در این باره به گیم اینداستری گفته است که مایکروسافت هیچ دخالتی در پروژه‌ها نمی‌کند.

فارگو توضیح داده است: «می‌دانستم که دوست دارم برای پروژه‌ی بعدی چه چیزی بسازم. سبکی بود که همه‌ی ما آن را دوست داریم و ظرفیت خوبی هم در بازار دارد. تمام اطلاعات لازم برای ارایه‌ی آن و اینکه چرا فکر می‌کنم این ایده خوب است را آماده کرده بودم. همه چیز را آماده و با مت ملاقات کردم. صحبت از کاری که می‌خواهم انجام دهم را آغاز کرده بودم که مت گفت اگر خودتان دوست دارید این کار را انجام دهید، از نظر ما عالی است. جلسه در ۶۰ ثانیه تمام شد. چنین چیزی بسیار برایم عجیب بود. ما عادت داریم شش ماه با شرکت‌ها سر و کله بزنیم و میلیون‌ها سوال را جواب دهیم. سوال‌هایی مثل اینکه پروژه دقیقا چه تعداد نقاشی می‌خواهد؟»

برایان فارگو ادامه داده: «برای بار دوم سراغ مت را گرفتم و به او گفتم که می‌خواهم مطمئن شوم ایده‌ی ما را متوجه شده است. به من جواب داد که ایده‌تان را آن‌قدر دوست دارم که هیچ چیز را نمی‌خواهم ببینم. او گفت نمی‌خواهم روی آن نظر بدهم و شما روی نظر من تمرکز کنید و ایده‌تان را نسبت به آن تغییر دهید. ذره‌ای دروغ نمی‌گویم.»

البته که در واقعیت، مایکروسافت روی پروژه‌ها و ساخت آن‌ها نظارت بسیاری خواهد داشت. مت بوتی توضیح داده است: «دوره‌های مختلفی وجود دارد. برای مثال استودیوی Compulsion Games را در نظر بگیرید. آن‌ها یک سالی است که مشغول ایده پردازی برای بازی بعدی‌شان هستند. ما در این مدت زمان، تمام تلاش خود را می‌کنیم تا فاصله‌مان را حفظ کنیم و کاری به آن‌ها نداشته باشیم. زمانی که پروژه‌شان برای نمایش در شرکت ادامه می‌شود، بازخوردهای ما آغاز می‌شود و تلاش می‌کنیم جریان پروژه را حفظ کنیم. ولی بسیار مهم است که برای مدت زمان زیادی آن‌ها را رها کنیم تا چیزی بسازند که قابل نمایش است و نیازی به توضیح ندارد. در آن نقطه است که بازخوردها از سمت ایکس‌باکس آغاز می‌شود.»

فیل اسپنسر می‌گوید که نکته‌ی مهم این است که استودیوهای بازی‌سازی آن‌ها به بخشی از شرکت تبدیل شوند و از حمایتی که دریافت می‌کنند، مطمئن باشند. او توضیح داده است: «تعداد زیادی استودیو را در مدت زمان کوتاهی خریده‌ایم و می‌خواهیم مطمئن شویم آن‌ها به درستی با ما همراه شده‌اند. اخیرا با مت صحبت می‌کردم و ما می‌خواهیم مطمئن شویم که با این استودیوهای جدید، طوری برخورد شود که با دیگر بخش‌های مایکروسافت رفتار می‌کنیم. می‌خواهیم بدانند که ما از آن‌ها حمایت می‌کنیم.»

طبق گفته‌ی اسپنسر، موفقیت‌های سرویس ایکس‌باکس گیم پس ادامه دارد و آن‌ها به دنبال جذب استودیوهای بیشتر هستند. اسپنسر ادامه داده است: «بازی‌های گیم پس و تعداد مشترکان در حال رشد هستند. امسال کنسول جدیدی را وارد بازار خواهیم کرد. سال گذشته و هم بیشترین میزان درآمد را روی کامپیوتر به لطف بازی‌های ساخته‌ی استودیوهای ایکس‌باکس تجربه کردیم. تجارت به خوبی در حال پیشرفت است و ما هم در همه حال به دنبال جذب استودیوهای جدید خواهیم بود.»

مدیر ایکس‌باکس ادامه داده است: «اولویت اول ما این بود که استودیوهای جدید، همه چیز لازم برای ساخت بهترین بازی خودشان را در اختیار داشته باشند. بازه‌های زمانی را برای‌شان طولانی‌تر کردیم و بودجه‌ی بیشتری از گذشته به آن‌ها دادیم. ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت هم با قدرت از این حرکت پشتیبانی کرده است. به ما گفته نشده که سرعت جذب استودیوهای جدید را پایین بیاورید، فقط به ما گفته شده مطمئن شوید از نظر مدیریتی، توانایی هدایت تیم‌ها را داشته باشید. ما همیشه در حال صحبت با شرکت‌ها هستیم، ولی باید موقعیت مناسب را پیدا کنیم.»

مایکروسافت قرار است به زودی و در قالب برنامه‌ای به اسم Xbox Games Showcase ساخته‌های استودیوهای جدیدشان را به نمایش بگذارد. این برنامه کمتر از دو هفته‌ی دیگر پخش خواهد شد.

