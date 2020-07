پس از تاخیری یک ساله، بالاخره قرار است پاییز امسال شاهد عرضه‌ی شماره‌ی بعدی مجموعه بازی‌های Watch Dogs باشیم. طبق خبری که شرکت بازی‌سازی یوبی‌سافت دیشب اعلام کرد، بازی Watch Dogs: Legion در روز ۲۹ اکتبر (۸ آبان) عرضه خواهد شد.

در برنامه‌ی دیشب یوبی‌سافت، شاهد نمایش تریلر و گیم‌پلی جدیدی از Watch Dogs: Legion بودیم. به لطف تریلر معرفی بخش‌های مختلف بازی، متوجه شدیم که این بازی هم مثل تمام ساخته‌های یوبی‌سافت در دهه‌ی گذشته، نقشه‌ای دارد که هر بخش آن توسط یک آدم بد اداره می‌شود. هدف اصلی بازی هم از بین بردن آن‌ها، با نابود کردن افراد زیر دست‌شان یکی پس از دیگری است.

البته واقعا نامردی کرده‌ایم اگر قابلیت‌های گیم‌پلی کاملا جدید Watch Dogs: Legion را نادیده بگیریم؛ سیستم‌ها و مکانیک‌هایی که کاملا از آن‌ها خبر داشتیم و نمایش دیشب بازی، ما را از سرگرم کننده و جذاب Watch Dogs: Legion مطمئن کرد.

بازی در واقع شخصیت اصلی ندارد و بازی‌کننده‌ها می‌توانند کنترل تمام افراد داخل شهر را به دست بگیرند. سازندگان Watch Dogs: Legion دوباره تاکید کردند که نه‌تنها تک تک افرادی که در شهر می‌بینیم قابل کنترل هستند، بلکه هر کدام از آن‌ها در گروه‌های مختلفی جای می‌گیرند و سبک گیم‌پلی خاص خود را دارند؛ طوری که روند مراحل بازی به نسبت شخصیتی که انتخاب شده، ممکن است کاملا تفاوت کند.

برای اولین بار هم‌چنین شنیدیم که Watch Dogs: Legion یک بخش چند نفره‌ی آنلاین دارد. در حالی که در بازی قبلی تنها دو بازی‌کننده می‌توانستند با یکدیگر به گشت و گذار در شهر بپردازند، می‌توان Legion را چهار نفره بازی کرد. تعدادی مرحله هم مختص حالت چند نفره‌ی آنلاین طراحی شده‌اند.

می‌توانید در ادامه، تریلر معرفی گیم‌پلی Watch Dogs: Legion را ببینید. تصاویری هم از بازی منتشر شده‌اند که آن‌ها را هم در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

نهایتا، حتما پیشنهاد می‌کنیم تریلر سینمایی بازی را هم ببینید. این تریلر، توسط کارگردان و تیم سازنده‌ی فیلم کوتاه The Witness (از مجموعه‌ی Love, Death and Robots) ساخته شده و از نظر بصری شگفت‌انگیز است.

