فار کرای ۶ رسما رونمایی شد

در مراسم Ubisoft Forward دیشب، این شرکت بازی‌سازی رسما از جدیدترین شماره‌ی مجموعه بازی‌های فار کرای رونمایی کرد. فار کرای ۶ برای عرضه در زمستان امسال، روی کنسول‌های نسل فعلی و نسل بعد در نظر گرفته شده است.

همانطور که شنیده بودیم، وقایع فار کرای ۶ در کشوری به اسم «یارا» اتفاق می‌افتد. این کشور که چه از نظر ظاهری و چه از نظر سیاسی، با الهام از کشورهای امریکای جنوبی طراحی شده، پایتختی بسیار بزرگ دارد؛ طوری که شهر «اسپرانزا» اساسا جدیدترین و متفاوت‌ترین مشخصه‌ی فار کرای ۶ در مقایسه با قسمت‌های اخیر این مجموعه است.

کشور یارا توسط «آنتون کاستیو» اداره می‌شود؛ دیکتاتوری که نقش او را «جیانکارلو اسپوزیتو» بازی کرده است. در تریلر منتشر شده از بازی، می‌توانیم رابطه‌ی عجیب کاستیو و پسرش دیگو را ببینیم. کاستیو به دنبال آموزش پسرش به عنوان جایگزین خود است تا همین روند را به شکلی طولانی مدت در کشور ادامه دهد. جمعیت بزرگی در یارا علیه کاستیو بلند شده‌اند و شخصیت اصلی فار کرای ۶ هم به نیروهای چریکی می‌‌پیودند تا آنتون کاستیو و رژیم او را از پای در بیاورند.

نقش اصلی بازی مثل فار کرای ۵ می‌تواند یک زن یا مرد باشد، ولی برخلاف آن بازی، در فار کرای ۶ با شخصیتی که صداگذاری شده و نام خاص خود را دارد، طرف می‌شویم.

البته انتظار پیشرفت و تغییر عجیب و غریبی را نباید داشته باشیم. هنوز هم باید در نقشه‌ی بزرگ بازی به دنبال تعدادی از افراد بگردیم و آن‌ها را به گروه خود اضافه کنیم. سپس به کمک آن‌ها، افراد مهم داخل نقشه را نابود می‌کنیم تا به ضد قهرمان اصلی بازی برسیم.

همانطور که گفتیم، بزرگترین تغییر بازی، اضافه شدن یک شهر بزرگ به نقشه‌ی آن است؛ شهری که خیابان‌ها و ساختمان‌های متعددی دارد و می‌تواند منجر به شکل‌گیری مبارزاتی متفاوت نسبت به قسمت‌های قبلی فار کرای شود. با این حال، به غیر از سلاح‌های جدید و وسایل نقلیه‌ی متنوع، حرفی از تغییرات دیگری زده نشده است. می‌توان مثل بازی قبل، فار کرای ۶ را هم به صورت آنلاین دو نفره تجربه کرد.

عرضه‌ی فار کرای ۶ برای روز ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است. بازی روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری ایکس، پلی‌آستیشن ۴، پلی‌استیشن ۵ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

کسانی که نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ یا ایکس‌باکس وان را خریداری کنند، نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس را به صورت رایگان دریافت خواهند کرد.

می‌توانید در ادامه، تریلر رونمایی و تصاویری از فار کرای ۶ را ببینید.

