عنوان Far Cry 6 قابلیت ارتقای رایگان برای نسل بعد را خواهد داشت

روزهای اخیر برای Far Cry 6 از نظر لیک‌ها دوران خوبی نبوده، تاریخ انتشار، شخصیت منفی اصلی و تریلر این بازی پیش از نمایش رسمی لو رفتند. ولی بگذارید روی نکته‌ی مثبت تمرکز کنیم... در بین این لیک‌ها چه چیزی جا افتاد؟ یک ویژگی کلیدی که بسیاری از طرفداران نسل بعدی را خوشحال می‌کند. بنا بر صفحه‌ی رسمی Far Cry 6، هر کس این عنوان را روی کنسول‌های نسل فعلی خریداری کند قادر خواهد بود بدون هیچ هزینه‌ی اضافه نسخه PS5 یا Xbox Series X را نیز به کلکسیون خود اضافه کند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، با اینکه این خبر در رویداد دیجیتالی Ubisoft Forward مطرح نشد، با نگاهی به اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت Far Cry 6 می‌توان به صورت واضح وجود این ویژگی را تأیید کرد؛

اگر صادقانه به قضیه نگاه کنیم، این ویژگی با وجود جزئی بودن امتیاز بسیار خوبی برای خریداران محسوب می‌شود، به خصوص برای کسانی که در همان لانچ سخت‌افزارهای جدید را تهیه می‌کنند. هنوز مشخص نیست این ویژگی چطور اجرایی می‌شود ولی امیدوار هستیم به سادگی قرار دادن دیسک کنسول قدیمی در نسل جدید با وجود گزینه‌های ارتقائی باشد.

البته، Ubisoft اولین شرکتی نیست که این ایده را پیاده می‌کند. CD Projekt Red با اولین اعلامیه‌اش درمورد عدم نیاز هزینه‌ی اضافی برای دستیابی به نسخه‌ی نسل جدید Cyberpunk 2077 امواجی از بازخوردهای مثبت را دریافت کرد. در واقع، این ایده آنقدر مورد استقبال قرار گرفت که بر اساس گزارشات Xbox تمام توسعه دهندگان را تشویق کرد که تمام بازی‌های خود را به صورت رایگان برای ارتقاء به نسل جدید آماده کنند.

اگر هنوز ویدئوی معرفی را مشاهده نکرده‌اید، می‌توانید در این لینک به تماشای آن بپردازید.

جدیدترین نسخه‌ی سری بازی‌های Far Cry در 30 بهمن ماه برای PC، PS4، PS5، Stadia، Xbox One و Xbox Series X منتشر خواهد شد. در فاصله‌ی به وجود آمده بین دو نسخه‌ی شماره دار این فرانچایز نیز عنوانی فرعی به نام New Dawn عرضه شده که هم اکنون برای تمامی کنسول‌ها و کامپیوترهای شخصی در دسترس است.

منبع متن: pardisgame