همونطور که قبلاً اعلام کرده بودیم، امروز با اولین پردیس‌کست+ در خدمت شما هستیم. پردیس‌کست+ قسمتی اضافه بر اپیزودهای هفتگی‌مون هست که طبق موضوع انتخابی اعضای تیم هر از گاهی کار خواهد شد. در این قسمت بچه‌های تیم به همراه حامد، منتقد بازی The Last of Us: Part II دور هم جمع شدن تا بحث مفصلی درباره‌ی این عنوان انحصاری سونی صحبت کنن.

این پادکست ۲ قسمت خواهد داشت. در قسمت اول ابولفضل و مهمان این قسمت امیرحسین نوربخش—گیمر و تروفی‌هانتر ایرانی—بدون اسپویلر درباره‌ی گیم‌پلی و گرافیک بازی صحبت خواهند کرد. در بخش دوم حامد هم بهشون ملحق میشه تا بدون محدودیت و با اسپویلر کامل به ریز و درشت داستان بازی پرداخته بشه. امیدواریم لذت ببرین.

پردیس‌کست+: بررسی بازی The Last Of Us Part II

منبع متن: pardisgame