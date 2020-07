طبق خبری که شرکت بازی‌سازی کونامی ساعتی پیش اعلام کرد، امسال شماره‌ی جدیدی از مجموعه بازی‌های Pro Evolution Soccer عرضه نخواهد شد. کونامی گفته که تمرکز آن‌ها ساخت نسخه‌ی نسل بعد این بازی است و امسال به عرضه‌ی یک آپدیت برای PES 2020 اکتفا خواهند کرد.

شرکت کونامی بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرده و در آن نوشته که مشغول کار روی نسخه‌ای کاملا جدید از مجموعه بازی‌های Pro Evolution Soccer برای دو کنسول ایکس‌باکس سری ایکس و پلی‌استیشن ۵ هستند.

می‌توانیم انتظار عرضه‌ی شماره‌ی بعدی Pro Evolution Soccer را در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۱ داشته باشیم.

قرار است در نسخه‌ی نسل بعد پرو استفاده از موتور پایه‌ی «فاکس انجین» کنار گذاشته شود. کونامی گفته که مشغول ساخت نسخه‌ی نسل PES بعد روی موتور پایه‌ی آنریل انجین هستند و به همین دلیل، نیاز به زمان توسعه‌ی بیشتری دارند. در نتیجه این تصمیم گرفته شده تا توسعه‌ی PES 2021 را رها و تمام منابع را صرف ساخت نسخه‌ی نسل بعد این مجموعه بازی‌ها کنند. گفته شده که نسخه‌ی نسل بعد پرو بازیکن‌هایی بسیار واقعی‌تر، انیمیشن‌هایی پرجزییات‌تر، فیزیک پیشرفته‌تر و گرافیکی واقع‌گرایانه خواهد داشت.

به جای PES 2021، نسخه‌ی فعلی پرو یعنی PES 2020 یک آپدیت دریافت خواهد کرد؛ آپدیتی که کونامی آن را «آپدیت فصلی» نامیده است. طبق گفته‌ی کونامی، سال ۲۰۲۰ با سالگرد ۲۵ سالگی مجموعه بازی‌های PES همزمان شده و در همین راستا، برنامه دارند تا چند اتفاق جالب را در این آپدیت جای دهند.

البته باید اضافه کنیم که آپدیت برنامه‌ریزی شده برای PES 2020 رایگان نخواهد بود.

با تمام این اوصاف، می‌توانیم انتظار عرضه‌ی شماره‌ی بعدی Pro Evolution Soccer را برای کنسول‌های نسل بعد و در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ داشته باشیم.

تیزری کوتاه برای اعلام این خبر منتشر شده که احتمالا نمایانگر کیفیت مدل بازیکن‌ها در نسخه‌ی نسل بعد است. می‌توانید آن را در ادامه ببینید.

دانلود mp4

